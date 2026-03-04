Kader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! - Antena Sport

Kader Keita, încătușat înainte de audierile de la Poliție / Foto: gsp.ro

Kader Keita a fost implicat în dimineața zilei de marți într-un accident rutier, lovind o femeie cu mașina și părăsind locul accidentului înainte ca forțele de ordine să își facă apariția. În ultimele ore au apărut noi detalii despre cazul mijlocașului de la Rapid, cel mai important fiind acela că persoana a fost izbită chiar pe trecerea de pietoni.

Rapidul se află în mijlocul unei situații extrem de complicate, după ce un fotbalist din cadrul clubului, Kader Keita, a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Evenimentul s-a produs în jurul orei 05:50, când jucătorul ivorian cu religie musulmană se întorcea de la rugăciunile de dimineață.

Ultimele detalii despre cazul lui Kader Keita

Update 19.00. Kader Keita a primit control judiciar, potrivit Observatornews.ro. Asta înseamnă că jucătorul este obligat să se prezinte la secția de poliție și are interdicția de părăsi localitatea. El nu va rămâne în detenţie.

Update 17:50. Femeia în vârstă de 67 de ani ar fi intrat în comă indusă, anunţă Pro Sport.

Update 15.30 Kader Keita a ieșit de la audieri. Mijlocașul ivorian a fost adus de polițiști la sediul Brigăzii Rutiere București de pe strada Udriște. Kader Keita a părăsit secția în jurul orei 15:30 și a plecat tot cu mașina de Poliție.