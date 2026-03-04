Kader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! - Antena Sport

Închide meniul
Kader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!

Home | Fotbal | Liga 1 | Kader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!
UPDATE

Kader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 19:00

Kader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă!

Kader Keita, încătușat înainte de audierile de la Poliție / Foto: gsp.ro

Kader Keita a fost implicat în dimineața zilei de marți într-un accident rutier, lovind o femeie cu mașina și părăsind locul accidentului înainte ca forțele de ordine să își facă apariția. În ultimele ore au apărut noi detalii despre cazul mijlocașului de la Rapid, cel mai important fiind acela că persoana a fost izbită chiar pe trecerea de pietoni.

Rapidul se află în mijlocul unei situații extrem de complicate, după ce un fotbalist din cadrul clubului, Kader Keita, a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Evenimentul s-a produs în jurul orei 05:50, când jucătorul ivorian cu religie musulmană se întorcea de la rugăciunile de dimineață.

Ultimele detalii despre cazul lui Kader Keita

Update 19.00. Kader Keita a primit control judiciar, potrivit Observatornews.ro. Asta înseamnă că jucătorul este obligat să se prezinte la secția de poliție și are interdicția de părăsi localitatea. El nu va rămâne în detenţie.

Update 17:50. Femeia în vârstă de 67 de ani ar fi intrat în comă indusă, anunţă Pro Sport.

Update 15.30 Kader Keita a ieșit de la audieri. Mijlocașul ivorian a fost adus de polițiști la sediul Brigăzii Rutiere București de pe strada Udriște. Kader Keita a părăsit secția în jurul orei 15:30 și a plecat tot cu mașina de Poliție.

Update 15:10: Conform digisport.ro, femeia de 67 de ani s-a ales în urma accidentului cu o fractură de bazin, fractură de tibie şi peroneu, trei coaste rupte şi fisură craniană, fiind acum internată la Terapie Intensivă.

Update 14:45: Conform fanatik.ro, femeia lovită de Keita nu le-ar fi spus iniţial doctorilor de pe ambulanţă că a suferit un accident, ci că s-ar fi dezechilibrat. Medicii şi-au dat seama că lovitura nu putea veni decât de la un impact mai puternic şi atunci femeia de 67 de ani a dezvăluit totul.

Medicii au apelat imediat Poliţia, iar femeia le-a spus oamenilor legii că jucătorul Rapidului s-a oferit să o ducă la spital şi că ivorianul ar fi plecat abia după ce aceasta ar fi refuzat drumul la spital, explicându-i că este bine. Misiunea procurorilor este acum de a stabili dacă cele întâmplate se pot încadra la fugă de la locul accidentului.

Update 13:25: Kader Keita a ajuns la secția Poliției Rutiere pentru audieri. Mijlocașul Rapidului a venit încătușat, purtând un trening maro cu gluga trasă pe cap. Puțin mai devreme, a venit și avocatul desemnat de Rapid pentru a-l ajuta pe ivorian. Acesta nu a acordat declarații.

Știrea inițială

Keita n-a anunțat pe nimeni din cadrul clubului de cele întâmplate și a făcut antrenamentul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, însă a fost reținut de poliție în seara aceleiași zile. În prezent, el se află la Arestul Central al Poliției Capitalei, iar sursele gsp.ro transmit că după-amiază, în jurul orei 16:00, acesta va fi audiat la Tribunalul din București.

Conform publicației citate anterior, cazul lui Keita a căpătat o notă și mai agravantă, după ce s-a aflat că femeia lovită se afla pe trecerea de pietoni. Astfel, în momentul de față există mai multe circumstanțe agravante în ceea ce îl privește pe jucătorul Rapidului.

În acest moment, giuleștenii iau în considerare inclusiv să nu îl mai ajute pe Keita cu un avocat în funcția de concluzia care se va trage după audieri. Inițial, Victor Angelescu a transmis că echipa de sub Podul Grant a trimis un avocat să îl reprezinte pe ivorian, ținând cont că nu vorbește limba română.

Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă.

