Reacţia lui Bogdan Andone după calificarea dramatică a Argeşului în semifinalele Cupei României! - Antena Sport

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), a transmis că se aştepta la un meci greu în sferturile Cupei României. Gloria Bistriţa, echipă aflată pe locul 16 în Liga a 2-a, a fost la un pas de a o elimina surprinzător pe FC Argeş. Piteştenii au egalat la ultima fază a timpului regulamentar, după care s-au impus în prelungiri, cu 3-2.
Bogdan Andone a subliniat că prestaţia echipei sale a fost influenţată de efortul uriaş depus de jucătorii săi în meciul câştigat cu Dinamo, care i-a dus în play-off pe piteşteni.
“O să încerc să mă rezum la partea pozitivă. Felicitări băieţilor pentru calificare, felicitări tuturor suporterilor, oamenilor din club. În 4 zile am îndeplinit două obiective incredibile. Calificarea în play-off duminică şi azi calificarea în semifinalele Cupei României.
Despre joc aşa, pe scurt, mă aşteptam să fie unul extrem de delicat şi de dificil. Am spus-o şi la conferinţă. Consumul energetic, mental al meciului cu Dinamo a fost unul imens. Miza jocului, calificarea în play-off.
Cu toate că băieţii au făcut totul pentru a se recupera fizic şi mental. Am avut discuţii şi ieri şi azi dimineaţă, toţi şi-au dorit să joace. Au fost şi jucători cu probleme, care nu au reuşit să se recupereze. Matos, Adel, Sierra, Tudose. Jucători care nu au reuşit să-şi revină. S-a văzut lipsa de prospeţime”, a declarat Bogdan Andone, potrivit primasport.ro, după calificarea dramatică a echipei sale în semifinalele Cupei României.
Formaţia FC Argeş s-a calificat dramatic, miercuri seară, în semifinalele Cupei României, trecând în sferturi de Gloria Bistriţa, scor 3-2 după prelungiri.
Învingătorii au marcat prin Brobbey ’17, ‘90+5 şi Moldoveanu ‘111. Pentru Gloria Bistriţa au înscris Mogoş ’74 şi Lehaire ’77.
În minutul 120+2, de la Gloria a fost eliminat Cavar. Marţi seară, în semifinale s-a calificat Universitatea Cluj, scor 2-1 cu Hermannstadt. U Cluj va înfrunta în semifinale FC Argeş.
Al treilea sfert de finală, Universitatea Craiova – CFR Cluj, se dispută de la ora 20.30. Ultimul meci din sferturi, Dinamo – Metalul Buzău, este programat joi, la ora 20.30.
