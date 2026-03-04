Ce maşină conduce Kylian Mbappe, după ce a obținut carnetul de șofer - Antena Sport

Cu sute de milioane de euro în cont, Kylian Mbappe, atacantul francez al lui Real Madrid, a obținut permisul de conducere la 27 de ani! La scurt timp după ce a luat carnetul auto, fotbalistul a fost surprins la intrarea în complexul Ciudad Real Madrid conducând un BMW i7 xDrive 60! Nu a dat bani pe el, pentru că vehicul a fost primit cadou din partea producătorului german.
De ce a luat carnetul atât de târziu? Fotbalistul nu este un fan al condusului, iar mama sa l-a încurajat să urmeze cursuri de șofat pentru a nu mai depinde de alţii. Perioada de recuperare după accidentarea la genunchi i-a oferit timp pentru a se concentra pe acest obiectiv. Mbappe a urmat lecțiile la o școală de șoferi din Alcorcón, Spania, în timp ce își continua programul de recuperare.
Deși este cunoscut pentru pasiunea sa pentru Ferrari, în ultimii ani s-a obișnuit să circule în modele BMW, producător care este partener oficial al clubului madrilen din 2022.
Modelul ales de Mbappé, BMW i7 xDrive 60, este o limuzină electrică de 5.391 mm lungime, capabilă să accelereze de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde. Vehiculul atinge o viteză maximă de 240 km/h datorită motorului de 544 CP și cuplului de 745 Nm, fiind echipat cu o transmisie automată cu o singură treaptă.
- Ucrainenii s-au întors împotriva lui Micea Lucescu. Ce “ţeapă” de 2 milioane de euro ar fi dat selecţionerul României
- Ce a scris presa din Olanda, după ce Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV: “Nu a rămas fără ecou”
- Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Trupa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după un meci de infarct
- Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică
- Răsturnare de situaţie! Fabrizio Romano a făcut anunţul, după ce s-a spus că Ronaldo a plecat din Arabia Saudită