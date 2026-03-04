Ce maşină conduce Kylian Mbappe, după ce a obținut carnetul de șofer - Antena Sport

Închide meniul
Ce maşină conduce Kylian Mbappe, după ce a obținut carnetul de șofer

Ce maşină conduce Kylian Mbappe, după ce a obținut carnetul de șofer

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 22:04

Kylian Mbappe

Cu sute de milioane de euro în cont, Kylian Mbappe, atacantul francez al lui Real Madrid, a obținut permisul de conducere la 27 de ani! La scurt timp după ce a luat carnetul auto, fotbalistul a fost surprins la intrarea în complexul Ciudad Real Madrid conducând un BMW i7 xDrive 60! Nu a dat bani pe el, pentru că vehicul a fost primit cadou din partea producătorului german.

De ce a luat carnetul atât de târziu? Fotbalistul nu este un fan al condusului, iar mama sa l-a încurajat să urmeze cursuri de șofat pentru a nu mai depinde de alţii. Perioada de recuperare după accidentarea la genunchi i-a oferit timp pentru a se concentra pe acest obiectiv. Mbappe a urmat lecțiile la o școală de șoferi din Alcorcón, Spania, în timp ce își continua programul de recuperare.

Deși este cunoscut pentru pasiunea sa pentru Ferrari, în ultimii ani s-a obișnuit să circule în modele BMW, producător care este partener oficial al clubului madrilen din 2022.

Modelul ales de Mbappé, BMW i7 xDrive 60, este o limuzină electrică de 5.391 mm lungime, capabilă să accelereze de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde. Vehiculul atinge o viteză maximă de 240 km/h datorită motorului de 544 CP și cuplului de 745 Nm, fiind echipat cu o transmisie automată cu o singură treaptă.

