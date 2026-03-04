„O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor - Antena Sport

Andrei Nicolescu și-a mărturisit marea nemulțumire pe care o are la Dinamo. Președintele „câinilor” a recunoscut că este „frustrat” când vede asistența redusă de la meciurile trupei lui Zeljko Kopic.

Nicolescu a subliniat ce s-a întâmplat la meciul dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, din ultima etapă a Ligii 1. La meciul respectiv au asistat peste 14.500 de spectatori, în timp ce duelul lui Dinamo cu FC Argeș, pierdut cu 0-1, a fost privit din tribune de 10.385 de fani.

Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo

Andrei Nicolescu a recunoscut că și-ar dori ca mai mulți suporteri ai lui Dinamo să vină pe stadion, fiind măcinat de această problemă, a asistenței redusă la duelurile de acasă ale „câinilor”.

De asemenea, Nicolescu s-a declarat conștient de faptul că nemulțumirea sa ar putea stârni un val de reacții negative din partea suporterilor, punctând însă că își menține părerea.

„Eu am avut, recunosc, o frustrare pe care nu am spus-o și mă gândeam dacă să o spun sau nu, când am văzut la Craiova că joacă cu Metaloglobus și că sunt 15.000 în tribună, iar noi aveam 7.000 de bilete vândute.