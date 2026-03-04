Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor

„O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 21:57

Comentarii
O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în curtea” rivalilor

Andrei Nicolescu, la stadion / Profimedia

Andrei Nicolescu și-a mărturisit marea nemulțumire pe care o are la Dinamo. Președintele „câinilor” a recunoscut că este „frustrat” când vede asistența redusă de la meciurile trupei lui Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolescu a subliniat ce s-a întâmplat la meciul dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, din ultima etapă a Ligii 1. La meciul respectiv au asistat peste 14.500 de spectatori, în timp ce duelul lui Dinamo cu FC Argeș, pierdut cu 0-1, a fost privit din tribune de 10.385 de fani.

Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo

Andrei Nicolescu a recunoscut că și-ar dori ca mai mulți suporteri ai lui Dinamo să vină pe stadion, fiind măcinat de această problemă, a asistenței redusă la duelurile de acasă ale „câinilor”.

De asemenea, Nicolescu s-a declarat conștient de faptul că nemulțumirea sa ar putea stârni un val de reacții negative din partea suporterilor, punctând însă că își menține părerea.

„Eu am avut, recunosc, o frustrare pe care nu am spus-o și mă gândeam dacă să o spun sau nu, când am văzut la Craiova că joacă cu Metaloglobus și că sunt 15.000 în tribună, iar noi aveam 7.000 de bilete vândute.

Reclamă
Reclamă

M-a apăsat așa un sentiment, să scriu sau să nu scriu ceva. După care mi-am dat seama că poate nu sunt eu în măsură să scriu despre chestia asta, pentru că sunt poate prea mic, poate prea devreme, prea puțin în familia asta.

Dar, pe de altă parte, când într-un meci așa de important cu FC Argeș am fost 9.800, într-o perioadă în care chiar a fost frumos afară, nu au mai fost gerurile care erau, m-a încercat așa un sentiment de amărăciune un pic și nu-mi dau seama…

Ce au făcut suporterii dinamoviști, o parte dintre ei, pentru salvarea clubului este o chestie extraordinară, care rămâne în istorie și care o să fie unicat și o să se vorbească tot timpul despre asta.

Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui CeaușescuOrașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu
Reclamă

Dar am impresia că o majoritate care nu a făcut sacrificiile pe care le-a făcut o minoritate se urcă pe piedestalul acestei reușite a unora dintre suporterii dinamoviști, considerând că dacă au cumpărat un bilet virtual sau nu știu ce, au fost și ei parte din sacrificiile imense pe care le-au făcut unii dintre ei.

Asta e teoria mea. Cred că o să fiu din nou certat de cei care consideră că dețin ei adevărul despre Dinamo și despre cultura lui Dinamo și despre ce înseamnă să simți ca un dinamovist. Îmi asum chestia asta, dar cred că o majoritate se urcă pe piedestalul creat de cei care cu adevărat s-au sacrificat pentru Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, la Radio Dinamo.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
23:55
Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Mi-a promis conducerea”
23:52
“Este meritul lui Rădoi la Craiova?” Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: “Nedrept”
23:47
Daniel Pancu a explicat gestul pe care i l-a făcut lui Coelho în timpul meciului Craiova – CFR Cluj 3-1!
23:37
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă
23:27
Andrei Cordea, după eliminarea din Cupă: “Obiectivul nostru este acum câştigarea campionatului!”
23:19
FotoFilipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 “Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite” 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”