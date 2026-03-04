„O să fiu din nou certat”. Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea” rivalilor - Antena Sport

Andrei Nicolescu și-a mărturisit marea nemulțumire pe care o are la Dinamo. Președintele „câinilor” a recunoscut că este „frustrat” când vede asistența redusă de la meciurile trupei lui Zeljko Kopic.
Nicolescu a subliniat ce s-a întâmplat la meciul dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, din ultima etapă a Ligii 1. La meciul respectiv au asistat peste 14.500 de spectatori, în timp ce duelul lui Dinamo cu FC Argeș, pierdut cu 0-1, a fost privit din tribune de 10.385 de fani.
Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo
Andrei Nicolescu a recunoscut că și-ar dori ca mai mulți suporteri ai lui Dinamo să vină pe stadion, fiind măcinat de această problemă, a asistenței redusă la duelurile de acasă ale „câinilor”.
De asemenea, Nicolescu s-a declarat conștient de faptul că nemulțumirea sa ar putea stârni un val de reacții negative din partea suporterilor, punctând însă că își menține părerea.
„Eu am avut, recunosc, o frustrare pe care nu am spus-o și mă gândeam dacă să o spun sau nu, când am văzut la Craiova că joacă cu Metaloglobus și că sunt 15.000 în tribună, iar noi aveam 7.000 de bilete vândute.
M-a apăsat așa un sentiment, să scriu sau să nu scriu ceva. După care mi-am dat seama că poate nu sunt eu în măsură să scriu despre chestia asta, pentru că sunt poate prea mic, poate prea devreme, prea puțin în familia asta.
Dar, pe de altă parte, când într-un meci așa de important cu FC Argeș am fost 9.800, într-o perioadă în care chiar a fost frumos afară, nu au mai fost gerurile care erau, m-a încercat așa un sentiment de amărăciune un pic și nu-mi dau seama…
Ce au făcut suporterii dinamoviști, o parte dintre ei, pentru salvarea clubului este o chestie extraordinară, care rămâne în istorie și care o să fie unicat și o să se vorbească tot timpul despre asta.
Dar am impresia că o majoritate care nu a făcut sacrificiile pe care le-a făcut o minoritate se urcă pe piedestalul acestei reușite a unora dintre suporterii dinamoviști, considerând că dacă au cumpărat un bilet virtual sau nu știu ce, au fost și ei parte din sacrificiile imense pe care le-au făcut unii dintre ei.
Asta e teoria mea. Cred că o să fiu din nou certat de cei care consideră că dețin ei adevărul despre Dinamo și despre cultura lui Dinamo și despre ce înseamnă să simți ca un dinamovist. Îmi asum chestia asta, dar cred că o majoritate se urcă pe piedestalul creat de cei care cu adevărat s-au sacrificat pentru Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, la Radio Dinamo.
