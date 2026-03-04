Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă - Antena Sport

Închide meniul
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 13:19

Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă

Cosmin Olăroiu - Profimedia Images

Cosmin Olăroiu a demonstrat încă o dată că este un mare campion şi în afara terenului. Antrenorul naţionalei Emiratelor Arabe Unite a făcut un gest uriaş pentru un grup de elevi şi profesori români, blocaţi în Dubai.

10 elevi şi 4 profesori din Suceava, de la Colegiul Naţional “Petru Rareş”, nu s-au mai putut întoarce în România şi au rămas la 5.000 de kilometri distanţă de casă după ce războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit în timp ce ei se aflau în excursie.

Cosmin Olăroiu, gest uriaş făcut în Dubai

“🙏Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere.

📌Vă informăm cu privire la situația grupului de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai. Din cauza contextului internațional complex, întoarcerea lor acasă a fost temporar amânată. În astfel de clipe, cel mai ușor este să judecăm decizii sau circumstanțe, însă adevărata valoare a unei comunități se vede atunci când alegem să ajutăm, nu să criticăm.

📌În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

📌Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru.

📌Îi asigur pe părinți că suntem în contact cu grupurile de elevi din Orientul Mijlociu și că facem toate demersurile ce ne sunt la îndemână pentru ca elevii și colegii noștri să fie în siguranță. Între timp, suntem liniștiți știind că sunt pe mâini bune. Să învățăm din acest gest că, în fața dificultăților, solidaritatea rămâne singura noastră forță”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decideRomânia, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide
Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu

Coco Gauff, numărul patru mondial, s-a declarat îngrijorată de situaţia din Orientul Mijlociu şi a afirmat că vieţi nevinovate sunt curmate în urma atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează Reuters.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oferit motive contradictorii pentru atac, în timp ce Iranul a declarat că atacul SUA a fost neprovocat.

Mass-media de stat iraniană a declarat că printre victimele civile se numără peste 160 de persoane ucise într-un atac asupra unei şcoli de fete, sâmbătă. Oficialii administraţiei au declarat că investighează incidentul şi că SUA nu ar ataca în mod deliberat şcoli.

„În primul rând, ceea ce se întâmplă este regretabil, iar gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă către toţi cei afectaţi şi către vieţile nevinovate care sunt curmate”, a declarat americanca Gauff la turneul de la Indian Wells. „Cred că este vorba de multă violenţă inutilă.”

