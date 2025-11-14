Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă
Video

Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă

Nu e ce se pregăteşte, e ce se nimereşte. Chef Orlando a mers să-l ia pe Tamaş şi să înveţe să gătească, dar s-a trezit în echipament, pe terenul de fotbal.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Mutarea câştigătoare

Jurnal Antena Sport | Mutarea câştigătoare

Jurnal Antena Sport | Mutarea câştigătoare
Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă

Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă

Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă
Jurnal Antena Sport | Calculele calificării

Jurnal Antena Sport | Calculele calificării

Jurnal Antena Sport | Calculele calificării
Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj

Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj

Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj
Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii

Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii

Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii
22:00
Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme”
21:48
VideoJurnal Antena Sport | Mutarea câştigătoare
21:45
LIVE SCOREPolonia – Olanda și alte 4 meciuri se joacă ACUM. Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026
21:40
Rol nou pentru Răzvan Raţ la Genoa. Ce răspunderi a primit de la Şucu
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Calculele calificării
21:13
VideoJurnal Antena Sport | Întrebare de baraj
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express