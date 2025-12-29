Real Madrid a intrat în cursa pentru jucătorul de 55 de milioane de euro dorit de Barcelona - Antena Sport

Real Madrid se află de mult în căutarea unui fundaș central, acesta fiind compartimentul care a avut cel mai mult de suferit în sezoanele precedente, principalele cauze fiind accidentările deosebit de grave.

Inițial, s-a vorbit despre varianta Ibrahima Konaté, însă conducerea „los blancos” s-a reorientat spre un fotbalist care se află pe radarul rivalei FC Barcelona.

Real Madrid și Barcelona, în luptă directă pentru transferul unui fundaș

Nico Schlotterbeck este urmărit de ceva timp de Barcelona, iar faptul că fundașul celor de la Borussia Dortmund refuză să își prelungească contractul cu gruparea germană este un semn clar pentru catalani că acesta vrea să plece.

Evaluat în prezent la 55 de milioane de euro, acesta a devenit o prioritate pentru campioana Spaniei, care are parte acum de concurență serioasă. Potrivit Mundo Deportivo, Real Madrid a intrat pe fir și este gata să-l deturneze pe german din drumul spre formația „blaugrana”.

Mutarea acestuia nu ar fi una costisitoare și nici pretențiile salariale nu ar fi peste ce are echipa lui Xabi Alonso în prezent. Schlotterbeck joacă de mai bine de trei ani la Dortmund, iar evoluțiile sale au stârnit interesul mai multor nume sonore din fotbalul european.