Genoa, învinsă clar de Roma. Nicolae Stanciu a privit de pe bancă repriza umilitoare pentru echipa lui Dan Şucu! - Antena Sport

Genoa, învinsă clar de Roma. Nicolae Stanciu a privit de pe bancă repriza umilitoare pentru echipa lui Dan Şucu!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 0:28

Dan Şucu la un meci al formaţiei Genoa / Profimedia Images

Echipa patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, a suferit o nouă înfrângere în Serie A. Roma a învins-o pe Genoa cu 3-1. La pauză a fost 3-0, scor umilitor pentru formaţia lui De Rossi. Nicolae Stanciu (32 de ani) a rămas pe bancă tot meciul, în condiţiile în care antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani) a efectuat toate cele 5 schimbări.

În urma acestui rezultat, Genoa rămâne prima echipă aflată peste linia retrogradării. Echipa patronată de Dan Şucu e pe 17 în Serie A, cu 14 puncte, cu 2 puncte peste prima formaţie aflată pe loc retrogradabil, Verona. Pisa, aflată pe 19, are 11 puncte, iar “lanterna” surprinzătoare a sezonului, Fiorentina, numai 9.

Nicolae Stanciu nu a jucat niciun minut în Roma – Genoa 3-1

Matias Soule a deschis scorul în minutul 14, pentru ca Manu Kone să majoreze avantajul gazdelor în minutul 19. Evan Ferguson a dus scorul la 3-0 în minutul 31. Pentru Genoa a înscris Jeff Ekhator, în minutul 87. Ekhator a intrat pe teren în minutul 72, înlocuindu-l pe Vitor Oliveira.

Potrivit presei din Italia, Nicolae Stanciu ar urma să o părăsească pe Genoa în această iarnă. Rămâne de văzut dacă Stanciu va ajunge la Rapid, echipă care şi-l doreşte şi care e patronată, la fel ca Genoa, de Dan Şucu.

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce e şi preşedinte executiv al giuleştenilor, declara că Stanciu ar fi o prioritate pentru campania de transferuri a alb-vişiniilor, în cazul în care ar dori să se întoarcă în România. Angelescu preciza însă că nu a discutat cu Dan Şucu despre acest aspect şi că, din punctul lui de vedere, sunt şanse mici ca Stanciu să ajungă la Rapid. Naţionala ar putea fi o motivaţie pentru Stanciu pentru ca acesta să se întoarcă în ţară. Stanciu nu a fost convocat la ultima acţiune a naţionalei, iar pentru a reveni ar avea nevoie de minute. Cu siguranţă Stanciu, ce purta anterior banderola de căpitan la naţională, doreşte să fie în lot pentru barajul cu Turcia.

