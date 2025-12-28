Braga - Benfica se joacă ACUM. Duel tare pentru echipa lui Jose Mourinho - Antena Sport

Min. 1: A început partida.

Benfica traversează o formă excelentă, fiind fără eșec în ultimele nouă meciuri disputate, în toate competițiile. „Vulturii” au pierdut ultimul meci pe 5 noiembrie, în grupa de Champions League, cu Leverkusen. În campionat însă, trupa de pe Da Luz nu a pierdut niciun meci.

De cealaltă parte, Braga a suferit un eșec surprinzător în ultima etapă din Liga Portugal, scor 0-1, cu Estoril. Braga ocupă locul cinci, cu 25 de puncte, fiind la două puncte distanță de locul patru, loc care duce în preliminariile cupelor europene.

În sezonul trecut, Braga a învins-o în tur pe Benfica, scor 2-1, pe Da Luz, în timp ce returul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Programul etapei a 16-a din Liga Portugal: