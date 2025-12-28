Braga - Benfica se joacă ACUM. Duel tare pentru echipa lui Jose Mourinho - Antena Sport

Braga – Benfica, capul de afiș al rundei a 16-a din Liga Portugal, este live video în AntenaPLAY. Echipa lui Jose Mourinho are parte de o deplasare dificilă.
Benfica are șanse de a se apropia de liderul Porto, în cazul unei victorii pe terenul celor de la Braga. Trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu 35 de puncte, la distanță de opt puncte față de primul loc.
Min. 46: A început repriza a doua.
Min. 45+5: S-a terminat prima repriză, Braga – Benfica 2-1.
Min. 45+1: Braga – Benfica 2-1. Pau Victor profită de o greşeală, se distrează cu apărarea lui Mourinho şi duce scorul la 2-1.
Min. 38: Braga – Benfica 1-1. Zalazar egalează din penalty.
Min. 29: Braga – Benfica 0-1. Otamendi deschide scorul cu o lovitură perfectă de cap.
Min. 1: A început partida.
Benfica traversează o formă excelentă, fiind fără eșec în ultimele nouă meciuri disputate, în toate competițiile. „Vulturii” au pierdut ultimul meci pe 5 noiembrie, în grupa de Champions League, cu Leverkusen. În campionat însă, trupa de pe Da Luz nu a pierdut niciun meci.
De cealaltă parte, Braga a suferit un eșec surprinzător în ultima etapă din Liga Portugal, scor 0-1, cu Estoril. Braga ocupă locul cinci, cu 25 de puncte, fiind la două puncte distanță de locul patru, loc care duce în preliminariile cupelor europene.
În sezonul trecut, Braga a învins-o în tur pe Benfica, scor 2-1, pe Da Luz, în timp ce returul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Programul etapei a 16-a din Liga Portugal:
- Estoril – Alverca 4-1
- Famalicao – Estrela 2-3
- Arouca – Gil Vicente (duminică, 17:30)
- Casa Pia – Guimaraes (duminică, 17:30)
- Braga – Benfica (duminică, 20:00)
- Sporting – Rio Ave (duminică, 22:30)
- Porto – AFS (luni, 22:15)
