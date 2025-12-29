Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1! - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 14:42

Alexandru Albu (32 de ani) a plecat de la Chindia Târgoviște, iar despărțirea a fost anunţat de club în mod oficial.

Acesta a semnat cu Unirea Slobozia o înţelegere valabilă până în vară, cu opţiune de prelungire. Anunțul a fost făcut de președintele ialomițenilor, Ilie Lemnaru, pentru digisport.ro: ”Albu tocmai ce a semnat cu noi un contract pe 6 luni, până la sfârșitul sezonului”.

Albu semnase cu Chindia în vară. El a evoluat în 16 partide pentru divizionara secundă, pentru care a marcat şi 4 goluri. Albu a mai jucat în trecut pentru UT Arad, Rapid Bucureşti sau FC Botoşani. El a bifat şi un meci pentru prima reprezentativă a României. Despre acest transfer a scris iniţial jurnalistul Emanuel Roşu.

