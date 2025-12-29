Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş! - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!
Video

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!

Fost jucător la Beşiktaş, Daniel Pancu ştie bine atmosfera de pe arena lui Beşiktaş, cea pe care naţionala va juca meciul de totul sau nimic pentru Mondial cu Turcia. Pancu e convins că România poate profita de presiunea pe care o au turcii. 

“L-au renovat de două ori, o dată după ce a plecat nea Mircea, cu Del Bosque, eram pentru că am jucat un tur de campionat pe alte stadioane, ba la Ankara, ba la Kocaeli, îmi aduc aminte foarte bine. Şi încă o dată după ce am plecat eu. Acum e alt stadion, doar că au rămas câteva ziduri pentru că e monument istoric. E altceva. Am fost invitat la două derby-uri cu Fenerbahce pe stadionul ăsta nou. Atmosfera e aceeaşi, doar că e amplificată acum. E amplificată pentru că e acoperit”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!
Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor

Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor

Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor
Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe

Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe

Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe
Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță

Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță

Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță
Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul

Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul

Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul
21:00
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
20:34
Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani
20:21
Ngezana l-a învins dramatic pe Marinică şi s-a calificat în optimile Cupei Africii! Nota jucătorului FCSB-ului
19:52
Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani”
19:33
Fiul lui Narcis Răducan, Iustin, e OUT! Anunţul clubului
19:16
CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 3 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 4 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 5 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1! 6 Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid!