Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş! - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!

Fost jucător la Beşiktaş, Daniel Pancu ştie bine atmosfera de pe arena lui Beşiktaş, cea pe care naţionala va juca meciul de totul sau nimic pentru Mondial cu Turcia. Pancu e convins că România poate profita de presiunea pe care o au turcii.

“L-au renovat de două ori, o dată după ce a plecat nea Mircea, cu Del Bosque, eram pentru că am jucat un tur de campionat pe alte stadioane, ba la Ankara, ba la Kocaeli, îmi aduc aminte foarte bine. Şi încă o dată după ce am plecat eu. Acum e alt stadion, doar că au rămas câteva ziduri pentru că e monument istoric. E altceva. Am fost invitat la două derby-uri cu Fenerbahce pe stadionul ăsta nou. Atmosfera e aceeaşi, doar că e amplificată acum. E amplificată pentru că e acoperit”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport.