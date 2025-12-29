"Încă nu l-am văzut pe patron" Daniel Pancu a făcut o dezvăluire surprinzătoare şi a dat verdictul despre 2025! - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a mărturisit că încă nu l-a văzut faţă în faţă pe patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga. Pancu e de părere că anul 2025 a fost cel mai bun din cariera lui de antrenor.
Daniel Pancu a subliniat că a contat mult în decizia de a semna cu CFR Cluj faptul că ardelenii îi aveau în lot pe Matei Ilie, Louis Munteanu şi Otto Hindrich, pe care i-a pregătit la naţionala de tineret, cu care a fost la EURO 2025.
Daniel Pancu nu l-a întâlnit încă pe Neluţu Varga: “Am vorbit doar la telefon”
“(n.r: Cum a fost pauza asta, un pic binevenită?) Păi am putut să dorm! Sunt fericit când dorm bine. Am avut timp, chiar m-am odihnit zilele astea pentru că urmează o a doua parte a campionatului, plus alte meciuri din… vedem unde vom.
M-am obişnuit uşor-uşor şi cu atmosfera de la CFR, m-am obişnuit şi cu oraşul, e un oraş în care te obişnuieşti uşor. Sperăm să avem parte de aceleaşi rezultate din ultima perioadă a anului pentru că rezultatele au fost bune sau foarte bune în condiţiile in care am jucat doar 2 meciuri acasă. 4 adversari au fost din play-off şi, paradoxul paradoxurilor, am reuşit acelaşi număr de puncte câte se reuşiseră în 15 etape 1.52. Suntem cu un punct mai departe de play-off. E un caz rar, foarte rar, e studiu de caz şi ăsta, dar în campionatul României e posibil orice.
(n.r: Anul ăsta pare cel mai bun din cariera de antrenor? Ai făcut Europeanul cu tineretul) Da, cu siguranţă! A venit şi echipa de club, vicecampioana României, CFR… Cea mai importantă echipă din ultimii 20 de ani din fotbalul românesc. Din punctul ăsta de vedere pot să spun că anul a fost unul foarte bun, cu realizări. Chiar dacă n-am obţinut niciun punct la EURO, a fost o experienţă mare de tot, atât pentru mine, cât şi pentru jucătorii care nu mai fuseseră la un turneu final. Am obţinut în sfârşit licenţa Pro şi, încă o dată mă repet, antrenez unul din cluburile mari ale Romaniei.
“Nu aveam cum să refuz, lotul îmi dădea mare încredere”
(n.r: A fost o surpriză pentru tine că te-a solicitat CFR-ul?) Zvonurile au fost de mult, nu au fost neapărat contacte, au mai fost perioade. Nu aveam cum să refuz pentru că lotul îmi dădea mare încredere, vedeam jocurile de la televizor, plus fiind selecţioner şi mergând în Gruia de multe ori, pentru că aveam 3 jucători acolo, pe Matei Ilie, Louis Munteanu şi Hindrich. Era un club cu care consideram că sunt compatibil, Doamne-ajută acum să am o şedere cât mai lungă!
Cu patronul am vorbit doar la telefon, încă nu l-am văzut de cand sunt acolo pentru că a venit în ţară cu o zi înainte de Craciun, eu am plecat. Sper să-l găsesc acum, când ne întoarcem, pe 2. Dar în schimb sunt în fiecare zi cu domnul Mureşan, cu Bilaşco, Bogdan Mara.
În istoria unui club sunt şi astfel de perioade, în vară CFR câştiga Cupa României şi termina pe 2 în campionat. Diferenţa este foarte mare, una uriaşă pentru ca într-un timp atât de scurt, 3-4 luni de zile să ajungi la 3 puncte de retrogradare. Practic eu când am venit eram la egalitate cu Csikszereda, cu 13 puncte. Echipa a intrat din nou cu dorinţa aia de a câştiga jocurile, de a alerga 90 de minute, de a se bate pentru fiecare minge.
A fost un factor care m-a ajutat foarte mult, să-i găsesc pe Louis, pe Perianu, pe Matei Ilie, pe Hindrich acolo”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport.
- Se mută Dinamo din București în play-off? Ce variantă ia în calcul Andrei Nicolescu
- Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
- Fiul lui Narcis Răducan, Iustin, e OUT! Anunţul clubului
- Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025
- Unde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB