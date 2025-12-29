"Încă nu l-am văzut pe patron" Daniel Pancu a făcut o dezvăluire surprinzătoare şi a dat verdictul despre 2025! - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a mărturisit că încă nu l-a văzut faţă în faţă pe patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga. Pancu e de părere că anul 2025 a fost cel mai bun din cariera lui de antrenor.

Daniel Pancu a subliniat că a contat mult în decizia de a semna cu CFR Cluj faptul că ardelenii îi aveau în lot pe Matei Ilie, Louis Munteanu şi Otto Hindrich, pe care i-a pregătit la naţionala de tineret, cu care a fost la EURO 2025.

Daniel Pancu nu l-a întâlnit încă pe Neluţu Varga: “Am vorbit doar la telefon”

“(n.r: Cum a fost pauza asta, un pic binevenită?) Păi am putut să dorm! Sunt fericit când dorm bine. Am avut timp, chiar m-am odihnit zilele astea pentru că urmează o a doua parte a campionatului, plus alte meciuri din… vedem unde vom.

M-am obişnuit uşor-uşor şi cu atmosfera de la CFR, m-am obişnuit şi cu oraşul, e un oraş în care te obişnuieşti uşor. Sperăm să avem parte de aceleaşi rezultate din ultima perioadă a anului pentru că rezultatele au fost bune sau foarte bune în condiţiile in care am jucat doar 2 meciuri acasă. 4 adversari au fost din play-off şi, paradoxul paradoxurilor, am reuşit acelaşi număr de puncte câte se reuşiseră în 15 etape 1.52. Suntem cu un punct mai departe de play-off. E un caz rar, foarte rar, e studiu de caz şi ăsta, dar în campionatul României e posibil orice.

(n.r: Anul ăsta pare cel mai bun din cariera de antrenor? Ai făcut Europeanul cu tineretul) Da, cu siguranţă! A venit şi echipa de club, vicecampioana României, CFR… Cea mai importantă echipă din ultimii 20 de ani din fotbalul românesc. Din punctul ăsta de vedere pot să spun că anul a fost unul foarte bun, cu realizări. Chiar dacă n-am obţinut niciun punct la EURO, a fost o experienţă mare de tot, atât pentru mine, cât şi pentru jucătorii care nu mai fuseseră la un turneu final. Am obţinut în sfârşit licenţa Pro şi, încă o dată mă repet, antrenez unul din cluburile mari ale Romaniei.