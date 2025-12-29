Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă
Video

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă

Târnovanu a primit şi diplomă pentru curaj în vacanţa din Tenerife. Nu, nu a apărat 4 penalty-uri ca legendarul Duckadam şi nici nu a fost erou pentru FCSB.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!
Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor

Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor

Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor
Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe

Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe

Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe
Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță

Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță

Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță
21:12
VideoJurnal Antena Sport | Daniel Pancu ştie ce îi aşteaptă pe tricolori pe stadionul lui Beşiktaş!
21:00
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
20:34
Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani
20:21
Ngezana l-a învins dramatic pe Marinică şi s-a calificat în optimile Cupei Africii! Nota jucătorului FCSB-ului
19:52
Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani”
19:33
Fiul lui Narcis Răducan, Iustin, e OUT! Anunţul clubului
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 3 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 4 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 5 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1! 6 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025