Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1 - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1
Lando Norris e noul rege din Formula 1. Chiar dacă Verstappen a câștigat cursa din Abu Dhabi, podiumul i-a fost suficient britanicului pentru primul titlu de campion mondial din carieră.
