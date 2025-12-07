Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1 - Antena Sport

Închide meniul
Lando Norris e noul rege din Formula 1. Chiar dacă Verstappen a câștigat cursa din Abu Dhabi, podiumul i-a fost suficient britanicului pentru primul titlu de campion mondial din carieră.

Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din…

