"Mirel, bine ai revenit acasă!" Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi - Antena Sport

“Mirel, bine ai revenit acasă!” Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 13:35

Comentarii
Mirel Rădoi a fost anunţat de Gigi Becali drept viitorul antrenor al FCSB. Suporterii de la Peluza Nord au luat legătura cu tehnicianul şi acesta le-a confirmat venirea.

Peluza Nord a postat un mesaj de susţinere pentru Mirel Rădoi.

”Mirel, bine ai revenit acasă.

Pentru noi, cei din tribune, numele tău nu înseamnă doar un antrenor care vine să conducă echipa. Înseamnă un căpitan, un jucător care a luptat pentru aceste culori, un om care știe ce înseamnă presiunea, responsabilitatea și onoarea de a purta acest tricou.

La acest club lucrurile nu sunt niciodată simple. Aici așteptările sunt uriașe, istoria este grea, iar fiecare meci se joacă cu mândrie și responsabilitate față de milioane de oameni care iubesc această echipă. Tocmai de aceea, știm că este nevoie de oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă această echipă și ce înseamnă să lupți pentru ea.

Știm că drumul nu va fi ușor. Vor fi momente bune, vor fi și momente grele. Dar la acest club nimic nu s-a construit vreodată ușor. Tot ce s-a câștigat s-a câștigat prin muncă, sacrificiu și prin dorința de a nu renunța niciodată.

Din tribune mesajul nostru este unul simplu și sincer: ai în spatele tău suportul nostru. Noi vom fi acolo, meci de meci, acasă și în deplasare, așa cum am fost mereu. Vom cânta, vom încuraja și vom împinge echipa înainte în fiecare moment.

Pentru noi nu este doar un club. Este o identitate, o istorie și o mândrie pe care o purtăm oriunde mergem.

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Îți dorim multă putere, inspirație și curaj în această nouă etapă. Condu echipa cu încredere, cu pasiune și cu respect pentru acest tricou. Noi vom fi acolo.

Bine ai revenit și mult succes, Mirel.”, a transmis Peluza Nord.

Debutul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB-ului va avea loc în prima rundă din play-out, vineri, de la ora 20:30, la meciul cu Metaloglobus.

Mirel Rădoi are un palmares impresionant la FCSB, construit în principal în perioada în care a activat ca jucător și căpitan al echipei. Ca jucător el are trei tiluri de campion şi două Supercupe, iar în Europa a fost căpitanul echipei cu care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005-2006. Ca antrenor, Mirel Rădoi a mai avut o experienţă la FCSB, dar a plecat rapid, fără performanţe notabile.

