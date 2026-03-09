"Mirel, bine ai revenit acasă!" Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi - Antena Sport

Mirel Rădoi a fost anunţat de Gigi Becali drept viitorul antrenor al FCSB. Suporterii de la Peluza Nord au luat legătura cu tehnicianul şi acesta le-a confirmat venirea.

Peluza Nord a postat un mesaj de susţinere pentru Mirel Rădoi.

”Mirel, bine ai revenit acasă.

Pentru noi, cei din tribune, numele tău nu înseamnă doar un antrenor care vine să conducă echipa. Înseamnă un căpitan, un jucător care a luptat pentru aceste culori, un om care știe ce înseamnă presiunea, responsabilitatea și onoarea de a purta acest tricou.

La acest club lucrurile nu sunt niciodată simple. Aici așteptările sunt uriașe, istoria este grea, iar fiecare meci se joacă cu mândrie și responsabilitate față de milioane de oameni care iubesc această echipă. Tocmai de aceea, știm că este nevoie de oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă această echipă și ce înseamnă să lupți pentru ea.