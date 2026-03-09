Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali unde va antrena: "Are ofertă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali unde va antrena: “Are ofertă”

Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali unde va antrena: “Are ofertă”

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 12:35

Comentarii
Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali unde va antrena: Are ofertă

Elias Charalambous şi Marius Şumudică / Hepta

Elias Charalambous a plecat de la FCSB după eşecul cu Universitatea Cluj, dar încheie un ciclu de aproape trei ani la gruparea roș-albastră, perioadă în care a cucerit nu mai puțin de patru trofee. Cât priveşte parcursul european, Charalambous a calificat pentru două sezoane consecutive echipa în faza principală a UEFA Europa League!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu astfel de rezultate era de aşteptat să existe şi oferte pentru Elias Charalambous. Astfel că fostul tehnician al FCSB va antrena cel mai probabil în Cipru, după cum i-a dezvăluit lui Gigi Becali.

“M-a sunat Pintilii. Mi-a zis ‘Îți mulțumesc! Și pentru viitorul făcut cu tine, că m-ai luat de la Lignitul Oltenia (n.r. – Pandurii) și m-ai făcut milionar’. Stai să vezi, că se face și Charalambous milionar. Am auzit că se duce în Cipru să antreneze. Are ofertă. Nu are mare ofertă, dar poate se face milionar. Doar de la mine a luat 700.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
Observator
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
14:32
Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: “A venit momentul”
14:27
Adevărul despre demiterea lui Marius Şumudică: “Am mulţi prieteni prin ţară”
14:18
OFICIAL | Max Verstappen va concura în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring
13:59
De ce Gică Hagi nu merge la meciul cu Turcia: “Nu ar fi deloc corect”
13:48
Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB
13:35
“Mirel, bine ai revenit acasă!” Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”