Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali unde va antrena: "Are ofertă" - Antena Sport

Elias Charalambous a plecat de la FCSB după eşecul cu Universitatea Cluj, dar încheie un ciclu de aproape trei ani la gruparea roș-albastră, perioadă în care a cucerit nu mai puțin de patru trofee. Cât priveşte parcursul european, Charalambous a calificat pentru două sezoane consecutive echipa în faza principală a UEFA Europa League!

Cu astfel de rezultate era de aşteptat să existe şi oferte pentru Elias Charalambous. Astfel că fostul tehnician al FCSB va antrena cel mai probabil în Cipru, după cum i-a dezvăluit lui Gigi Becali.

“M-a sunat Pintilii. Mi-a zis ‘Îți mulțumesc! Și pentru viitorul făcut cu tine, că m-ai luat de la Lignitul Oltenia (n.r. – Pandurii) și m-ai făcut milionar’. Stai să vezi, că se face și Charalambous milionar. Am auzit că se duce în Cipru să antreneze. Are ofertă. Nu are mare ofertă, dar poate se face milionar. Doar de la mine a luat 700.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.