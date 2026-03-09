Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB i-a anunţat oficial plecarea. "Clubul nostru îi mulțumește!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB i-a anunţat oficial plecarea. “Clubul nostru îi mulțumește!”

FCSB i-a anunţat oficial plecarea. “Clubul nostru îi mulțumește!”

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 12:54

Comentarii
FCSB i-a anunţat oficial plecarea. Clubul nostru îi mulțumește!

Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici”, a spus tehnicianul la finalul partidei pierdute, cu Universitatea Cluj.

După ce a avut o discuţie personală şi cu Gigi Becali, plecarea lui Elias Charalambous a fost anunţată şi oficial, printr-un mesaj de mulţumire.

„Elias Charalambous nu mai este, începând de astăzi, antrenorul FCSB. Tehnicianul cipriot părăsește clubul nostru după un mandat de aproape trei ani, în timpul căruia a cucerit două titluri și două Supercupe ale României. De asemenea, roș-albaștrii au obținut rezultate impresionante în cupele europene în această perioadă, reușind să atingă faza optimilor de finală în UEFA Europa League în sezonul 2024-2025, respectiv faza principală a aceleiași competiții în sezonul actual. Clubul nostru îi mulțumește lui Elias pentru contribuția extraordinară și îi urează mult succes în continuare!”, a fost anunțul făcut de FCSB.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bărbatul care a încercat să jefuiască o bancă din Iași cu un pistol de jucărie și barbă falsă a fost condamnat
Observator
Bărbatul care a încercat să jefuiască o bancă din Iași cu un pistol de jucărie și barbă falsă a fost condamnat
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Fanatik.ro
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
13:48
Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB
13:35
“Mirel, bine ai revenit acasă!” Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi
13:18
CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off
13:07
Programul complet al Marelui Premiu al Chinei. Cursa e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
12:35
Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali unde va antrena: “Are ofertă”
12:32
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Chongqing 2026
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”