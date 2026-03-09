FCSB i-a anunţat oficial plecarea. "Clubul nostru îi mulțumește!" - Antena Sport

Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB.
“Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici”, a spus tehnicianul la finalul partidei pierdute, cu Universitatea Cluj.
După ce a avut o discuţie personală şi cu Gigi Becali, plecarea lui Elias Charalambous a fost anunţată şi oficial, printr-un mesaj de mulţumire.
„Elias Charalambous nu mai este, începând de astăzi, antrenorul FCSB. Tehnicianul cipriot părăsește clubul nostru după un mandat de aproape trei ani, în timpul căruia a cucerit două titluri și două Supercupe ale României. De asemenea, roș-albaștrii au obținut rezultate impresionante în cupele europene în această perioadă, reușind să atingă faza optimilor de finală în UEFA Europa League în sezonul 2024-2025, respectiv faza principală a aceleiași competiții în sezonul actual. Clubul nostru îi mulțumește lui Elias pentru contribuția extraordinară și îi urează mult succes în continuare!”, a fost anunțul făcut de FCSB.
