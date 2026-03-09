New York Knicks - Los Angeles Lakers 97-110. Fără LeBron, "Hollywood" a câştigat bătălia cu "Broadway". Doncic a făcut show - Antena Sport

Bătălia dintre Hollywood şi Broadway a fost câştigată de LA Lakers, deşi unul dintre principalii actori în ultimele mai bine de două decenii în NBA, LeBron James, nu a jucat pentru a doua oară consecutiv din cauza unei accidentări la cot suferită joi, în înfrangerea cu Denver.

Luka Doncic a fost cel mai bun marcator cu 35 puncte, principalul marcator al ligii fiind secondat de Austin Reaves cu 25.

New York Knicks – Los Angeles Lakers 97-110

La Knicks, Karl Anthony-Towns a ajuns la al 45-lea double double în actualul sezon, cele mai multe, 25 puncte cu 16 recuperări, în timp ce Jaylen Brunson a încheiat cu 24 puncte.

Lakers şi-au luat revanşa după înfrangerea suferită la Madison Square Garden din NYC la început de februarie şi sunt acum la egalitate cu Denver pe locurile 5-6 în Vest, cele două urmând să se întalnească din nou, sâmbata viitoare, LIVE în AntenaPLAY.

Pentru Knicks, această înfrangere duce echipa din “Big Apple” la două meciuri şi jumătate în spatele locului doi din Est, ocupat de Boston Celtics, dar ceea ce este încurajator este programul, al patrulea cel mai uşor din întreaga ligă până la finalul sezonului regulat programat în 12 aprilie.