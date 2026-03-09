Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB

Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB

Alex Masgras Publicat: 9 martie 2026, 13:48

Comentarii
Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB

Mihai Pintilii, Mihai Stoica şi Elias Charalambous / Facebook Mihai Stoica

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a postat un mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, cei doi antrenori care au condus echipa spre ultimele două titluri de campioană şi care au plecat de la FCSB după ce formaţia roş-albastră a ajuns în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul FCSB-ului a postat pe contul său de Facebook o fotografie alături de cei doi de la sărbătoarea roş-albaştrilor din 2025, imediat după ce FCSB a devenit campioană sezonul trecut.

Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii

“Mulţumesc. Mult succes. Păstrăm legătura”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.

Şi Mihai Pintilii a avut un mesaj pentru fanii FCSB-ului, după ce a decis, alături de Elias Charalambous, să părăsească formaţia roş-albastră. După două titluri consecutive, FCSB a avut un sezon de coşmar şi a ajuns în play-out.

Reclamă
Reclamă

Dacă Charalambous a venit la echipă abia în primăvara anului 2023, Pintilii, care a şi jucat la FCSB în două rânduri, a intrat în staff-ul roş-albaştrilor în 2020. În cei trei ani alături de Elias Charalambous, Pintilii are patru trofee cucerite.

“A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Reclamă

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Mihai Pintilii, pe contul său de Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
Observator
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
14:45
VIDEOPrimele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: “Cuvântul este ca și cum aș fi semnat”
14:32
Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: “A venit momentul”
14:27
Adevărul despre demiterea lui Marius Şumudică: “Am mulţi prieteni prin ţară”
14:18
OFICIAL | Max Verstappen va concura în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring
13:59
De ce Gică Hagi nu merge la meciul cu Turcia: “Nu ar fi deloc corect”
13:35
“Mirel, bine ai revenit acasă!” Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 5 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”