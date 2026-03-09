Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a postat un mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, cei doi antrenori care au condus echipa spre ultimele două titluri de campioană şi care au plecat de la FCSB după ce formaţia roş-albastră a ajuns în play-off.

Oficialul FCSB-ului a postat pe contul său de Facebook o fotografie alături de cei doi de la sărbătoarea roş-albaştrilor din 2025, imediat după ce FCSB a devenit campioană sezonul trecut.

Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii

“Mulţumesc. Mult succes. Păstrăm legătura”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.

Şi Mihai Pintilii a avut un mesaj pentru fanii FCSB-ului, după ce a decis, alături de Elias Charalambous, să părăsească formaţia roş-albastră. După două titluri consecutive, FCSB a avut un sezon de coşmar şi a ajuns în play-out.