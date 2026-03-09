Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a postat un mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, cei doi antrenori care au condus echipa spre ultimele două titluri de campioană şi care au plecat de la FCSB după ce formaţia roş-albastră a ajuns în play-off.
Oficialul FCSB-ului a postat pe contul său de Facebook o fotografie alături de cei doi de la sărbătoarea roş-albaştrilor din 2025, imediat după ce FCSB a devenit campioană sezonul trecut.
Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii
“Mulţumesc. Mult succes. Păstrăm legătura”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.
Şi Mihai Pintilii a avut un mesaj pentru fanii FCSB-ului, după ce a decis, alături de Elias Charalambous, să părăsească formaţia roş-albastră. După două titluri consecutive, FCSB a avut un sezon de coşmar şi a ajuns în play-out.
Dacă Charalambous a venit la echipă abia în primăvara anului 2023, Pintilii, care a şi jucat la FCSB în două rânduri, a intrat în staff-ul roş-albaştrilor în 2020. În cei trei ani alături de Elias Charalambous, Pintilii are patru trofee cucerite.
“A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.
Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.
Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.
FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Mihai Pintilii, pe contul său de Facebook.
