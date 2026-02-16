S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: "Vreţi să ne terminaţi cu totul?" - Antena Sport

Închide meniul
S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 20:13

Gigi Neţoiu / AntenaSport

Gigi Neţoiu a investit nu mai puţin de 6 milioane de euro într-o afacere, în zootehnie. Dinamovistul și-a deschis o fermă de vaci Black Angus la Cetate, în județul Dolj. El a inițiat această nouă afacere în 2025, în domeniul zootehniei.

Cum a ajuns Gigi Neţoiu să se plângă de pierderi importante? Ca urmare a deciziei Administraţiei Bazinale Jiu de a evacua apa din baraj, măsură care a condus la creşterea semnificativă a debitelor şi la revărsarea râului Reca pe sute de hectare de teren.

„Am anunţat Apele Române Craiova acum 10 zile, când am fost prima dată amendat, nu a venit nimeni să facă nimic. În urmă cu cinci zile au dat drumul din nou, de 10 ori debitul mai mare, şi aţi distrus o fermă de şase milioane de euro. Cu 400 de vaci mame gestante, de la care avem deja 20 de viţei fătaţi. O fermă cu 600 de viţei şi cu 700 de oi”, se arată în mesajul pe care l-a transmis Gigi Neţoiu lui Ilie Bolojan.

„Dumneavoastră luaţi taxe şi impozite, domnule Bolojan. Ce faceţi pentru noi? Cine mai investeşte? Eu le recomand agricultorilor, aât celor care cultivă, cât şi celor care cresc bovine şi ovine, să se gândească de zece ori când bagă un ban”, a mai transmis Gigi Neţoiu.

Gigi Neţoiu face totuşi o comparaţie stranie. El spune că Bolojan ar trebui să se inspire de la Nicolae Ceauşescu.

„Ceauşescu mergea pe şantiere, se ducea să vadă agricultura, făcea vizite în teren. Dvs. ce faceţi? Vreţi să ne terminaţi cu totul?”, a spus Gigi Neţoiu în încheierea mesajului pe care l-a postat pe Facebook.

