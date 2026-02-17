Benfica - Real Madrid LIVE TEXT (22:00). Madrilenii vor revanşa în play-off-ul Champions League. Programul complet - Antena Sport

Marţi seară au loc primele meciuri din play-off-ul UEFA Champions Leauge. Real Madrid revine la Lisabona după doar câteva săptămâni de la nebunia cu Benfica, atunci când lusitanii au obţinut calificarea graţie golului marcat de portarul Trubin la ultima fază. Sorţii le-au readus pe cele două echipe faţă în faţă, după nebunia de pe 28 ianuarie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu este singurul duel al serii. Alte trei dueluri vor avea loc marţi seară. Primul va începe la ora 19:45, atunci când Galatasaray va primi vizita celor de la Juventus.

Benfica – Real Madrid LIVE TEXT (22:00)

Real Madrid vrea să îşi ia revanşa pentru înfrângerea suferită în ultima etapă a grupelor principale, chiar în faţa lui Benfica. Formaţia din Lisabona s-a impus cu 4-2 şi a obţinut calificarea în play-off, terminând pe locul 24, după ce portarul Trubin a înscris la ultima fază. De partea cealaltă, madrilenii au ratat calificarea direct în optimi.

Ziua de Champions League începe însă mai devreme, de la ora 19:45, atunci când va avea loc meciul dintre Galatasaray şi Juventus. Torinezii sunt la primul meci după scandalul uriaş de sâmbătă seară, provocat de eliminarea lui Kalulu, pe finalul primei reprize a derby-ului pierdut cu Inter, echipa lui Cristi Chivu.

Un alt meci interesant este cel dintre Monaco şi PSG. Pentru al doilea an la rând, câştigătoarea UEFA Champions League joacă în play-off-ul pentru optimile de finală şi întâlneşte o echipă din campionatul intern.