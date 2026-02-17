Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray - Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor” - Antena Sport

Închide meniul
Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor”

Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 22:24

Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: Dezastru european! Îngrozitor”

Luciano Spalleti / Profimedia

Galatasaray a „demolat-o” pe Juventus Torino în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions, acesta fiind cel mai drastic eșec suferit de italieni din istoria participărilor în cupele europene.

Presa a reacționat imediat după dezastrul în care a fost implicată echipa antrenată de Luciano Spalletti și nu a menajat-o deloc pe „Bătrâna Doamnă”, care este cu un pas afară din Liga Campionilor.

Italienii nu au iertat-o pe Juventus, după rușinea de la Istanbul

Juventus a suferit la Istanbul cea mai drastică înfrângere din istorie în UEFA Champions League, italienii încasând nu mai puțin de cinci goluri pe terenul celor de la Galatasaray.

Calificarea în faza optimilor pare compromisă, iar presa din ”Cizmă” a reacționat imediat cu privire la prestația modestă a grupării din prima ligă a Italiei.

„Dezastru european. Un meci îngrozitor al lui Juventus”, citează Tuttosport. „Juventus a suferit un dezastru în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League, în Turcia, împotriva lui Galatasaray.

După ce a condus cu 2-1 la pauză, grație dublei lui Koopmeiners, Juventus a încasat patru goluri în partea a doua și a pierdut, 2-5. Eliminarea lui Cabal și numeroasele erori individuale au contat enorm în stabilirea rezultatului final. Returul se anunță complicat”, au completat cei de la Corriere dello Sport.

„Juventus, un eșec istoric: Galatasaray a distrus-o cu 5-2 și are nevoie de un miracol pentru optimi”, a sintetizat și cotidianul Gazzetta dello Sport.

