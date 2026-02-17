Închide meniul
Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: "Erau multe bătălii la antrenament" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: “Erau multe bătălii la antrenament”

Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: “Erau multe bătălii la antrenament”

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 22:17

Erik ten Hag și Cristiano Ronaldo, în 2022 / Profimedia

Cristiano Ronaldo și Manchester United și-au luat “adio” unii de la alții la finalul anului 2022, însă ruptura respectivă continuă să aibă “ecou” și în prezent. Recent, secundul lui Erik ten Hag din perioada în care olandezul a fost pe Old Trafford, Steve McLaren, a dezvăluit cum decurgeau antrenamentele la echipă și ce îi cerea managerul lui “CR7”.

În 2021, Cristiano Ronaldo revenea la Manchester United în ceea ce reprezenta atunci o mare lovitură dată de formația din Premier League, ținând cont mai ales de statutul portughezului de la acea vreme și de trecutul său pe Old Trafford. Perioada superstarului în Angia s-a încheiat însă prematur, principala cauză fiind neînțelegerile dintre el și Erik ten Hag, care l-au făcut să plece în iarna anului 2022, după ce a revenit de la Cupa Mondială din Qatar.

Cristiano Ronaldo și cerința pe care o avea Ten Hag

După venirea olandezului la trupa din Manchester, Ronaldo și-a pierdut statutul de titular incontestabil, iar noul manager a decis chiar în anumite meciuri să îl lase pe bancă. Recent, Steve McLaren, secundul de atunci al lui Ten Hag, a dezvăluit cum s-a ajuns în această situație.

Concret, antrenorul lui United îi cerea lui “CR7” să facă pressing și să își ajute echipa și în defensivă, aspect care nu a fost acceptat de portughez din moment ce a fost lăsat pe bancă. McLaren a mărturisit inclusiv ce discuții a purtat el cu Ronaldo pentru a încerca să îl ajute.

Erau multe bătălii pe terenul de antrenament. Erau multe faze de genul: «Tot ce vreau să faci e asta, asta, asta și asta». Obișnuiam să îi spun lui Ronnie: «Tot ce vrea el să faci e asta, să fii primul care face presează, să faci un sprint, două sprinturi, poate și al treilea dacă vrei.

Să te retragi înapoi la mijloc, iar în cazul în care câștigăm mingea, atunci putem să jucăm cu tine. Asta e tot ce vrea să faci. Dacă nu poți face asta, nu vei juca, sau dacă nu vrei să faci asta, atunci nu poți juca. Ten Hag nu te va alege, îți spun eu, nu te va alege».

Erik se gândea că dacă el face așa, atunci și el (n.r. Ronaldo) va trebui să facă, altfel nu va juca. A fost un mic conflict. Nu un conflict, dar o luptă, care pe care? Erik s-a ținut tare, cred că unii manageri s-ar fi adaptat, dar el s-a ținut tare“, a spus fostul secund al lui Ten Hag, potrivit dailymail.co.uk.

După plecarea de la Man. United, Ronaldo a ajuns la Al-Nassr, unde este acum într-o cursă pentru 1000 de goluri înscrise în toată cariera. “CR7” poate marca din nou în partida echipei sale cu Arkadag din returul optimilor Ligii Campionilor Asiei 2, care se vede LIVE EXCLUSIV pe AntenaPLAY miercuri de la 20:15.

