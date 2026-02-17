Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă - Antena Sport

Unul dintre cele mai neplăcute momente din istoria României la Mondiale a avut loc în 1994, la Pontiac, lângă Detroit. Pe 22 iunie, „tricolorii” au pierdut categoric în fața Elveției, 1-4, un meci care le-a pus în pericol calificarea în optimile competiției.

În minutul 70, la 3-1 pentru elvețieni, Anghel Iordănescu l-a trimis în teren pe Jean Vlădoiu, în locul lui Ilie Dumitrescu. Trei minute mai târziu, Vlădoiu avea să intre în Cartea Recordurilor. Nu pentru o execuție deosebită, ci pentru o intrare brutală asupra unui adversar.

Cum a intrat Vlădoiu în Guinness Records

Vlădoiu l-a atacat cu talpa pe mijlocașul elvețienilor, Christophe Ohrel, de la Servette Geneva. O alunecare cel puțin imprudentă a vârfului României, iar decizia centralului Neji Jouini, din Tunisia, a fost una fără dubii: cartonaș roșu, direct.

Eliminat după trei minute de la intrarea pe gazon, Vlădoiu a intrat în Guinness Book, la capitolul „cea mai rapidă eliminare”. Alături de el, „colegul” de suferință Marco Etcheverry. Bolivianul a fost eliminat, la același Mondial, în meciul cu Germania, în minutul 82, după ce intrase în joc în minutul 79.