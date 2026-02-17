Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă - Antena Sport

Închide meniul
Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă

Ionuţ Axinescu Publicat: 17 februarie 2026, 22:53

Jean Vlădoiu / Colaj Antena Sport

Unul dintre cele mai neplăcute momente din istoria României la Mondiale a avut loc în 1994, la Pontiac, lângă Detroit. Pe 22 iunie, „tricolorii” au pierdut categoric în fața Elveției, 1-4, un meci care le-a pus în pericol calificarea în optimile competiției.

În minutul 70, la 3-1 pentru elvețieni, Anghel Iordănescu l-a trimis în teren pe Jean Vlădoiu, în locul lui Ilie Dumitrescu. Trei minute mai târziu, Vlădoiu avea să intre în Cartea Recordurilor. Nu pentru o execuție deosebită, ci pentru o intrare brutală asupra unui adversar.

Cum a intrat Vlădoiu în Guinness Records

Vlădoiu l-a atacat cu talpa pe mijlocașul elvețienilor, Christophe Ohrel, de la Servette Geneva. O alunecare cel puțin imprudentă a vârfului României, iar decizia centralului Neji Jouini, din Tunisia, a fost una fără dubii: cartonaș roșu, direct.

Eliminat după trei minute de la intrarea pe gazon, Vlădoiu a intrat în Guinness Book, la capitolul „cea mai rapidă eliminare”. Alături de el, „colegul” de suferință Marco Etcheverry. Bolivianul a fost eliminat, la același Mondial, în meciul cu Germania, în minutul 82, după ce intrase în joc în minutul 79.

Trimis acasă de Iordănescu pentru „comportament nepotrivit”

Gestul lui Vlădoiu nu a rămas fără urmări. Dimpotrivă. FIFA l-a amendat cu 7.500 de franci elvețieni și l-a suspendat pentru trei meciuri. Imediat după victoria României cu SUA (1-0), care a consfințit calificarea „tricolorilor”, Vlădoiu a fost trimis acasă de Anghel Iordănescu.

Decizia a fost luată de selecționer, după o ședință cu liderii vestiarului, Gică Hagi, Gică Popescu și Bogdan Stelea. „Ion Vlădoiu, deja suspendat trei meciuri pentru intrarea violentă, a fost trimis acasă de echipa sa, din cauza comportamentului nepotrivit pe teren și în afara lui”, scria New York Times, în ediția de 30 iunie.

Ce spunea Vlădoiu, peste ani, despre cartonașul roșu primit

Nu a fost singura consecință pentru Vlădoiu. Atacantul, pe atunci legitimat la Rapid, s-a întors în România singur, iar pe aeroport a fost așteptat doar de familia sa și de George Copos, pe atunci patronul giuleștenilor.

„Mi s-au tăiat 35.000 de dolari, a fost drastic pentru mine. M-au trimis acasă, am plecat singur și a fost un moment greu. Acasă, la meciurile amicale, mă înjurau toți. Alții, în locul meu, s-ar fi lăsat. Dar suporterii m-au susținut. Am jucat la Rapid, am făcut-o foarte bine, am marcat goluri și am avut rezultate. Ulterior, în 1995, m-am întors la Steaua”, povestea Jean Vlădoiu, peste ani, într-un dialog cu jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia.

● 28 de meciuri a strâns Vlădoiu la echipa națională, fiind convocat și pentru EURO 1996, la doi ani după Mondialul american.

● A marcat două goluri pentru România, unul cu Emiratele Arabe Unite, altul cu Azerbaidjan.

● Ultima apariție pentru „tricolori” a fost în septembrie 2000, într-un meci cu Lituania (1-0); din preliminariile Mondialului din 2002.

