Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului - Antena Sport

Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100.

Rezultat excelent pentru România la bob, la Jocurile Olimpice 2026, după cea de-a doua manşă

Podiumul este integral german, cu Johannes Lochner/Georg Fleischhauer pe primul loc (1:49.90), urmaţi de Francesco Friedrich/Alexander Schuller (1:50.70) şi de Adam Ammour/Alexander Schaller (1:51.14). Pe patru se află americanii Frankie Del Duca/Joshua Williamson (1:51.24).

Ultimele două manşe ale probei vor avea loc marţi, de la 20:00, respectiv 22:05 (ora României).

Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă (bronz) a fost obţinută chiar la bob-2 masculin, de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.