Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat - Antena Sport

Fotbal | Liga Campionilor | Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat

Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat

Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 22:44

Ousmane Dembele / Profimedia

Paris Saint Germain are parte de o dublă contra celor de la AS Monaco, în play-off-ul UEFA Champions League. Deținătoarea trofeului a început prost partida din Principat, acolo unde rivala din campionatul intern a început meciul excelent.

Monegascii au marcat de două ori în poarta echipei antrenate de Luis Enrique, iar tehnicianul spaniol l-a pierdut și pe Ousmane Dembele, ieșit accidentat după 27 de minute.

Ousmane Dembele a ieșit accidentat în Monaco – PSG

Paris Saint Germain joacă pentru al doilea sezon consecutiv play-off pentru a obține calificarea în optimile UEFA Champions League, iar campioana din Hexagon are însă parte de un duel dificil cu AS Monaco.

În confruntarea de pe Stade Louis II, Balogun a marcat de două ori în 19 minute, iar la distanță de doar câteva minute, Vitinha a ratat o lovitură de la 11 metri.

Lucrurile au mers și mai prost pentru echipa antrenată de Luis Enrique, după ce Ousmane Dembele a acuzat dureri musculare și a fost înlocuit în minutul 27 cu Desire Doue. Puștiul a avut nevoie de două minute pentru a reduce din diferență.  Este a cincea accidentare suferită de Balonul de Aur în acest sezon la Paris. 73 de zile a stat accidentat starul campioanei din Ligue 1.

