Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob - Antena Sport

Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob

Publicat: 17 februarie 2026, 12:26

Tentea şi Iordache / Profimedia

Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

După primele două manşe, sportivii români ocupă un excelent loc 5. Manşele 3 şi 4 încep de la ora 20.00.

Tentea şi Iordache, în manşele 3 şi 4 la bob

Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni.

Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100.

De la ora 19:45 este programat programul scurt în proba feminină de patinaj artistic, unde va intra în concurs şi Julia Sauter, portdrapelul României la această ediţie a JO.

La biatlon, proba de 4×7.5 km ştafetă, vor evolua George Buta, George Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev.

Proba este programată de la ora 15.30.

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă. Delegaţia României la JO Milano Cortina:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

  • 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

  • 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
  • Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

  • 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

  • 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
  • Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

  • 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

  • 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
  • Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

  • 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

  • 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.
