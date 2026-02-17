Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob - Antena Sport

Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

După primele două manşe, sportivii români ocupă un excelent loc 5. Manşele 3 şi 4 încep de la ora 20.00.

Tentea şi Iordache, în manşele 3 şi 4 la bob

Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni.

Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100.

De la ora 19:45 este programat programul scurt în proba feminină de patinaj artistic, unde va intra în concurs şi Julia Sauter, portdrapelul României la această ediţie a JO.