Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob - Antena Sport

Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
După primele două manşe, sportivii români ocupă un excelent loc 5. Manşele 3 şi 4 încep de la ora 20.00.
Tentea şi Iordache, în manşele 3 şi 4 la bob
Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni.
Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100.
De la ora 19:45 este programat programul scurt în proba feminină de patinaj artistic, unde va intra în concurs şi Julia Sauter, portdrapelul României la această ediţie a JO.
La biatlon, proba de 4×7.5 km ştafetă, vor evolua George Buta, George Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev.
Proba este programată de la ora 15.30.
28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă. Delegaţia României la JO Milano Cortina:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
- 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
- Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
- 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
- Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
- 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
- Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
- 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
- Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
- 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
- Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
- 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
- Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
- 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
- Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
- 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
- Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.
- Riku Miura şi Ryuichi Kihara, noii campioni olimpici! Program liber de excepţie, după ce la scurt au fost pe 5
- Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic”
- Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului
- Johannes Klaebo a scris istorie! A devenit cel mai titrat sportiv din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă
- Motivul incredibil pentru care fostul câştigător al Cupei Mondiale a fost descalificat la JO de iarnă: “A fost prostesc”