Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj - Antena Sport

Unirea Slobozia a cerut gol în minutul 65, când Alexandru Roșca și Kennedy Boateng au comis o eroare imensă, iar Carnat a şutat spre poartă. Portarul celor de la Dinamo a reuşit să evite golul cu un reflex disperat.

VAR-ul a analizat faza, iar concluzia a fost că mingea nu a intrat în poartă! Totuşi, la final, relurile prezentate la Digi Sport au arătat că balonul a depăşit linia porţii, iar golul trebuia validat!

Şi autorul şutului a fost de părere că a fost gol valabil. Imediat după meci, fotbalistul Sloboziei a revăzut faza și a spus-o direct: ”a intrat în poartă”.

”A degajat portarul și am încercat să dau direct la poartă. Nu știu dacă a intrat, a respins-o portarul de pe linie, nu știu. Cred că am lovit destul de bine mingea, cred că putea să fie gol. Mi se pare că a intrat în poartă, mingea e sus, portarul o ia cu pieptul, cred că e gol, asta e părerea mea. Arbitrul nu a zis nimic, nu s-a comentat deloc faza.

Cred că am fi meritat un egal, mai mult de atât nu cred. Dinamo a avut ocazii destul de multe, e clar că era echipa cu valoare mai mare. Rezultatul echitabil era egalul, dar nu avem ce face. Uneori nu vrea mingea să intre în poartă, ori intră și nu se dă gol”, a spus Nicolae Carnat.