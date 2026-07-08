Radu Drăgușin, mesaj de suflet pentru Tottenham după ce a semnat cu Fiorentina: “Fotbalul nu înseamnă doar asta”

Radu Drăgușin a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale după ce Fiorentina a oficializat împrumutul său de la Tottenham pentru următorul sezon. Fundașul român a ținut să le mulțumească celor de la Spurs pentru tot sprijinul pe care i l-au acordat în ultimii doi ani și jumătate, cât timp a evoluat în Premier League.
Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Fiorentina după ce formația “viola” l-a împrumutat de la Tottenham pe 19,3 milioane de euro pentru un an. Italienii au o opțiune de cumpărare ce poate fi transformată în obligație în cazul în care jucătorul de 24 de ani evoluează în 60% din partidele echipei toscane.
Drăgușin, recunoscător față de Tottenham
Cu puțin timp înainte ca Drăgușin să fie prezentat de Fiorentina, românul a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale îndreptat către Tottenham, clubul la care a ajuns în ianuarie 2024 de la Genoa.
“Unele capitole devin parte din identitatea ta. Încă din ziua în care am ajuns la Tottenham, am fost mândru să port acest emblemă și, privind înapoi, sunt recunoscător pentru toate amintirile pe care le-am creat la acest club.
Câștigarea trofeului Europa League este ceva de care voi fi mereu mândru. Faptul că am împărtășit acel moment cu colegii mei, cu staff-ul și cu suporterii noștri este o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna.
Dar fotbalul nu înseamnă doar momentele pe care le sărbătorești. Înseamnă și momentele care te pun la cea mai mare încercare. În cea mai grea perioadă a carierei mele, când o accidentare m-a ținut departe de teren, nu m-am simțit niciodată singur.
Sprijinul pe care l-am primit din partea acestui club, a coechipierilor mei și a incredibililor suporteri ai lui Spurs mi-a dat putere în fiecare zi.
Tottenham m-a ajutat să cresc, nu doar ca fotbalist, ci și ca om. Mulțumesc tuturor celor din cadrul clubului pentru încrederea și sprijinul acordate. Și mulțumesc fiecărui suporter pentru că a fost mereu alături de mine. Pasiunea, loialitatea și sprijinul vostru au însemnat foarte mult pentru mine.
Pe măsură ce fac următorul pas în cariera mea, o fac cu nimic altceva decât recunoștință și respect. Mulțumesc, Spurs“, a fost mesajul transmis de Radu Drăgușin pe rețelele sociale.
View this post on Instagram
A post shared by Radu Dragusin (@radudragusin3)
Drăgușin revine în Serie A, unde a mai evoluat pentru Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa.
- Suma uriaşă la care a renunţat Radu Drăguşin pentru a semna cu Fiorentina
- Radu Drăguşin a semnat! Anunţul oficial făcut de Fiorentina
- Salariul pe care îl va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina! Italienii au dat toate detaliile
- Cristi Chivu, aproape să-l transfere pe înlocuitorul lui Denzel Dumfries. Jucătorul a spus “DA”
- Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!