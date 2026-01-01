Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei s-a distrat pe cinste în Moldova. A intrat în "Jocul Ursului" - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei s-a distrat pe cinste în Moldova. A intrat în “Jocul Ursului”
Vicecampioana olimpică la haltere, Mihaela Cambei, s-a distrat pe cinste în ultima zi din 2025, acasă, în Moldova. Ea a intrat în “Jocul Ursului”.
