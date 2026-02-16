Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 17:20

Chiar dacă FC Argeş a pierdut cu Petrolul în urma unei erori de arbitraj, cu 2-1, FRF crede că reacţia lui Dani Coman a fost una care trebuie taxată. Ce a declarat oficialul argeşean?

La finalul partidei, supărat de eroarea centralui Radu Petrescu, Dani Coman a făcut o afirmaţie şocantă.

„Își bat joc de noi și nu e prima dată. Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura? Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!”, a declarat Coman la Digi Sport. FRF crede că Dani Coman a incitat la ură şi violenţă, pentru că la scurt timp centralul Radu Petrescu a primit ameninţări cu moartea. FRF va face o sesizare la Comisia de Disciplină şi se cere o suspendare imensă, anunţă golazo.ro.

Pentru declaraţii asemnănătoare, Gigi Becali a primit 6 luni și a fost amendat cu 10.000 de euro în aprilie 2024.

