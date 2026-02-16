Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Închide meniul
Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 23:06

Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu, după meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia / Sport Pictures

Numele lui Claudiu Niculescu, în prezent antrenor la Unirea Slobozia, a fost cântat de galeria lui Dinamo după meciul câștigat de alb-roșii contra ialomițenilor pe Arena Națională. Suporterii “câinilor” au arătat din nou că se gândesc și la derby-ul cu Rapid de etapa viitoare, motiv pentru care au apelat la scandările rasiste obișnuite.

Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 27 din Liga 1 și și-a asigurat astfel matematic accesul în play-off. Reușita lui Raul Opruț a fost cea care a decis soarta duelului care a fost marcat și de o fază controversată în minutul 65, atunci când echipa lui Niculescu a considerat că a marcat.

Claudiu Niculescu, în continuare în inimile dinamoviștilor

La finalul meciului de pe Arena Națională, jucătorii lui Dinamo și cei din staff au sărbătorit alături de cei de la PCH și SUD, iar în peisaj a apărut și Claudiu Niculescu. Fostul atacant al “câinilor” a dus mâna la inimă și i-a aplaudat pe suporterii clubului alături de care a cucerit trei titluri de campion.

Deși le-a transmis că nu vrea să o înjure pe Steaua, “Lunetistul” s-a văzut împins forțat de Florentin Petre spre fanii care așteptau. Niculescu a făcut inclusiv un tur de onoare al stadionului și a salutat fiecare grup de oameni, după care s-a îndreptat către propriii suporteri.

Pe lângă scandările “Clau-gol” îndreptate către actualul antrenor al Unirii Slobozia, galeria lui Dinamo a vrut să își concentreze atenția și asupra derby-ului cu Rapid, motiv pentru care fanii au dat din nou tonul scandărilor rasiste: “La țigani, m**e la țigani” și “Am avut și vom avea mereu boală pe țigani“.

Este pentru a doua oară în decurs de câteva zile în care suporterii alb-roșiilor apelează la aceste mesaje, cel mai recent episod întâmplat fiind după meciul cu Hermannstadt din Cupa României.

