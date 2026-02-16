Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo - Unirea Slobozia: "100% vă spun" - Antena Sport

Alexandru Roșca, portarul celor de la Dinamo, a oferit o primă reacție după partida câștigată de alb-roșii cu Unirea Slobozia. După cum era de așteptat, principalul subiect discutat a fost cel legat de faza în care ialomițenii au considerat că au marcat, însă goalkeeper-ul a intervenit in-extremis.

Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 27 din Liga 1 și și-a asigurat astfel matematic accesul în play-off. Soarta duelului de pe Arena Națională putea fi însă alta dacă brigada condusă de Sorin Vădana ar fi validat un gol pentru ialomițeni la o fază petrecută din minutul 65.

Atunci, Roșca și Boateng nu s-au sincronizat la o minge, portarul alb-roșiilor a degajat balonul, însă acesta a ajuns chiar la picioarele lui Carnat, care a șutat spre poarta goală. Goalkeeper-ul “câinilor” s-a văzut nevoit să alerge pentru a-și salva echipa și a intervenit, reluările nefiind însă concludente, motiv pentru care a fost greu de spus dacă mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții.

Roșca e convins că mingea nu a trecut de linia porții

După meci, portarul lui Dinamo a fost unul dintre jucătorii care au oferit reacții, iar goalkeeper-ul s-a arătat sigur că balonul nu a trecut cu toată circumferința de linia porții. În plus, Roșca a dezvăluit că are probleme cu genunchiul după faza respectivă și că urmează să facă mâine un film pentru a primi un verdict din partea medicilor.

Portarul a vorbit ulterior despre derby-ul cu Rapid, dar și despre situația sa la club, unde a devenit rezervă în detrimentul lui Epassy, care nu a putut fi însă prezent azi alături de colegii săi. Roșca a fost întrebat și despre viitorul său la Dinamo, însă nu a oferit un răspuns concret.