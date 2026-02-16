Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo - Unirea Slobozia: "100% vă spun" - Antena Sport

Alexandru Roșca, portarul celor de la Dinamo, a oferit o primă reacție după partida câștigată de alb-roșii cu Unirea Slobozia. După cum era de așteptat, principalul subiect discutat a fost cel legat de faza în care ialomițenii au considerat că au marcat, însă goalkeeper-ul a intervenit in-extremis.
Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 27 din Liga 1 și și-a asigurat astfel matematic accesul în play-off. Soarta duelului de pe Arena Națională putea fi însă alta dacă brigada condusă de Sorin Vădana ar fi validat un gol pentru ialomițeni la o fază petrecută din minutul 65.
Atunci, Roșca și Boateng nu s-au sincronizat la o minge, portarul alb-roșiilor a degajat balonul, însă acesta a ajuns chiar la picioarele lui Carnat, care a șutat spre poarta goală. Goalkeeper-ul “câinilor” s-a văzut nevoit să alerge pentru a-și salva echipa și a intervenit, reluările nefiind însă concludente, motiv pentru care a fost greu de spus dacă mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții.
Roșca e convins că mingea nu a trecut de linia porții
După meci, portarul lui Dinamo a fost unul dintre jucătorii care au oferit reacții, iar goalkeeper-ul s-a arătat sigur că balonul nu a trecut cu toată circumferința de linia porții. În plus, Roșca a dezvăluit că are probleme cu genunchiul după faza respectivă și că urmează să facă mâine un film pentru a primi un verdict din partea medicilor.
Portarul a vorbit ulterior despre derby-ul cu Rapid, dar și despre situația sa la club, unde a devenit rezervă în detrimentul lui Epassy, care nu a putut fi însă prezent azi alături de colegii săi. Roșca a fost întrebat și despre viitorul său la Dinamo, însă nu a oferit un răspuns concret.
“O victorie foarte importantă pentru noi. (n.r. despre faza controversată) 100% vă spun că nu a intrat mingea. Când am făcut alunecarea m-am oprit cu genunchiul în bară, voi face un film mâine, momentan am o gaură în genunchi. De atunci până la final am avut dureri foarte mari.
A fost o nesincronizare între noi doi (n.r. el și Boateng), dar nu vreau să arunc nici eu cu vina. Bine că am trecut peste. Am mai avut și noi ocazii, ei au venit cu gândul de contraatac, dar nu cred că nu meritam victoria.
(n.r. despre derby-ul cu Rapid care urmează) Pot să zic că ne dă încredere că suntem în fața lor, dar când vine un derby ai încredere maximă în tine, îți creezi tu o încredere.
Mă bucur că am putut să îmi ajut echipa când s-a apelat la mine. Clar că nu-mi convine poziția (n.r. de rezervă) în care sunt. Asta vom vedea (n.r. dacă pleacă în vară), prima dată să câștigăm campionatul“, a spus portarul lui Dinamo, potrivit digisport.ro.
După acest meci de pe Arena Națională, pentru Dinamo urmează duelul cu Rapid din Giulești, în timp ce formația lui Claudiu Niculescu dă pe teren propriu peste Universitatea Craiova.
- Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist”
- Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren”
- Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia
- Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj
- Zeljko Kopic îl așteaptă cu nerăbdare pe Pușcaș la Dinamo: „Are multă calitate”. Ce a spus despre victorie