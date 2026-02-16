Girona - Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni - Antena Sport

Girona a produs surpriza etapei cu numărul 24 din La Liga, reușind să se impună în fața rivalei Barcelona cu scorul de 2-1. Catalanii lui Hansi Flick încheie o etapă de coșmar, în care Real a urcat pe prima poziție în clasament.

Lamine Yamal a avut una dintre cele mai modeste evoluții din acest sezon. Starul naționalei Spaniei a ratat un penalty în finalul primei reprize.

Girona – Barcelona 2-1

Barcelona a controlat prima repriză pe terenul rivalei și putea trece în avantaj chiar înaintea pauzei, însă Lamine Yamal a irosit o lovitură de la 11 metri, în minutul 45+1.

În partea secundă, campioana din La Liga a trecut în cele din urmă la conducerea jocului, după reușita lui Pau Cubarsi (min. 59), servit excelent de francezul Kounde.

Gazdele au avut nevoie de doar trei minute pentru a echilibra scorul de pe tabelă. Lemar l-a învins pe portarul Barcelonei, iar de aici, jocul s-a „încins” și mai tare.