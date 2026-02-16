Girona - Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni - Antena Sport

Închide meniul
Girona – Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni

Daniel Işvanca Publicat: 16 februarie 2026, 23:58

Raphinha în meciul de la Girona / Profimedia

Girona a produs surpriza etapei cu numărul 24 din La Liga, reușind să se impună în fața rivalei Barcelona cu scorul de 2-1. Catalanii lui Hansi Flick încheie o etapă de coșmar, în care Real a urcat pe prima poziție în clasament.

Lamine Yamal a avut una dintre cele mai modeste evoluții din acest sezon. Starul naționalei Spaniei a ratat un penalty în finalul primei reprize.

Girona – Barcelona 2-1

Barcelona a controlat prima repriză pe terenul rivalei și putea trece în avantaj chiar înaintea pauzei, însă Lamine Yamal a irosit o lovitură de la 11 metri, în minutul 45+1.

În partea secundă, campioana din La Liga a trecut în cele din urmă la conducerea jocului, după reușita lui Pau Cubarsi (min. 59), servit excelent de francezul Kounde.

Gazdele au avut nevoie de doar trei minute pentru a echilibra scorul de pe tabelă. Lemar l-a învins pe portarul Barcelonei, iar de aici, jocul s-a „încins” și mai tare.

S-a jucat pe contre până la final, iar Girona a reușit în cele din urmă să dea lovitura de grație, prin Beltran, care a primit assist de la Roca (min. 87). În prelungiri, gazdele au rămas și în 10 oameni, după eliminarea lui Roca. Cu acest rezultat, Barcelona rămâne la două puncte în spatele Realului.

