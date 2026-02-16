Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul "Radu Petrescu": "Toată lumea zice că e stelist" - Antena Sport

Mihai Stoica și Victor Angelescu, cei doi președinți de la FCSB și Rapid, au fost prezenți împreună în cadrul unei emisiuni, iar unul dintre subiectele abordate de cei doi a fost cel legat de Radu Petrescu și de eroarea imensă comisă în FC Argeș – Petrolul. Cei doi oficiali s-au contrat când au vorbit despre central și ce “preferințe” ar avea în materie de echipe din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul Radu Petrescu a fost subiectul multor știri în ultima perioadă după ce a provocat un scandal imens în Liga 1 ca urmare a unei decizii total eronate luate în timpul partidei dintre FC Argeș și Petrolul. Centralul a anulat un gol perfect valabil al piteștenilor, iar în lumea fotbalului românesc au început să apară voci care să susțină că FCSB este dorită în play-off și de aceea sunt anumite cluburi care trebuie să fie “înlăturate” din Top 6.

Cum a sunat dialogul dintre Stoica și Angelescu

Mihai Stoica și Victor Angelescu au discutat și ei despre acest lucru, oficialul Rapidului provocându-și omologul și susținând că Petrescu este un simpatizant al FCSB-ului. Președintele Consiliului de Administrație a roș-albaștrilor a rămas ferm pe poziții și a venit imediat cu o replică și cu alte faze în care echipa sa a fost dezavantajată de ce a decis centralul de 43 de ani în teren.

Cei doi au discutat concret despre ultimele două derby-uri dintre Rapid și FCSB oficiate de Radu Petrescu, ambele jucate sezonul trecut: primul, un 0-0 chiar înainte de finalul sezonului regular, iar la doilea, un 2-1 pentru FCSB în etapa a șasea din play-off.

“MM: Încerc să te conving că nu a fost vreodată arbitru… că n-a greşit în favoarea noastră.