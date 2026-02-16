Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul "Radu Petrescu": "Toată lumea zice că e stelist" - Antena Sport

Mihai Stoica și Victor Angelescu, cei doi președinți de la FCSB și Rapid, au fost prezenți împreună în cadrul unei emisiuni, iar unul dintre subiectele abordate de cei doi a fost cel legat de Radu Petrescu și de eroarea imensă comisă în FC Argeș – Petrolul. Cei doi oficiali s-au contrat când au vorbit despre central și ce “preferințe” ar avea în materie de echipe din Liga 1.
Arbitrul Radu Petrescu a fost subiectul multor știri în ultima perioadă după ce a provocat un scandal imens în Liga 1 ca urmare a unei decizii total eronate luate în timpul partidei dintre FC Argeș și Petrolul. Centralul a anulat un gol perfect valabil al piteștenilor, iar în lumea fotbalului românesc au început să apară voci care să susțină că FCSB este dorită în play-off și de aceea sunt anumite cluburi care trebuie să fie “înlăturate” din Top 6.
Cum a sunat dialogul dintre Stoica și Angelescu
Mihai Stoica și Victor Angelescu au discutat și ei despre acest lucru, oficialul Rapidului provocându-și omologul și susținând că Petrescu este un simpatizant al FCSB-ului. Președintele Consiliului de Administrație a roș-albaștrilor a rămas ferm pe poziții și a venit imediat cu o replică și cu alte faze în care echipa sa a fost dezavantajată de ce a decis centralul de 43 de ani în teren.
Cei doi au discutat concret despre ultimele două derby-uri dintre Rapid și FCSB oficiate de Radu Petrescu, ambele jucate sezonul trecut: primul, un 0-0 chiar înainte de finalul sezonului regular, iar la doilea, un 2-1 pentru FCSB în etapa a șasea din play-off.
“MM: Încerc să te conving că nu a fost vreodată arbitru… că n-a greşit în favoarea noastră.
Angelescu: Faza cu penalty-ul pentru mine e clară, e unul dintre cele mai clare penalty-uri la care Radu Petrescu se uită şi la reluare şi nu vrea să-l dea.
MM: Te întreb, înainte de faza aia e 2-1 pentru noi şi trebuia eliminat Petrila când l-a dus şi l-a călcat pe Tănase?
Angelescu: Poate să-i dea al doilea galben, doar că acolo e iar o chestie… niciodată într-un meci n-o să arbitreze contra unei singure echipe. Toată lumea fotbalului zice că ăsta e arbitru care favorizează… că e stelist.
MM: Stai puţin, 0-0 cu Radu Petrescu la centru, la margine Ghinguleac, iar Manea îl calcă pe Radunovic. Nimic! Radu Petrescu la centru în acelaşi meci şi ia galben Dawa cu simularea lui Koljic. I-a dat galben lui Dawa degeaba şi imediat după aia al doilea galben.
Angelescu: Dacă eraţi voi în locul nostru şi să fie 1-2 în derby la tine acasă şi să nu se dea penalty-ul ăla o iei pe coclauri. Pe Radu Petrescu faţă de noi îl simt cel mai anti-rapidist arbitru.
MM: Anti-rapidist nu înseamnă FCSB-ist sau stelist. Păi, CFR-ist este, că i-a făcut campioni. A inventat un fault la Beto şi ăla a dat pe lângă minge. Nu există să fie Radu Petrescu roş-albastru niciodată în viaţa lui.
Angelescu: Alb-vişiniu nu e sigur.
MM: Sunt convins că nu e, dar în niciun caz nu e de-ai noştri, dacă am avea (n.r. – râde). Avem atâtea greşeli în defavoarea noastră, încât nu pot să cred că cineva mai spune că un arbitru e stelist, FCSB-ist sau mai ştiu eu ce. Omul trebuia scos din arbitraj de atunci (n.r. – de la Voinţa Sibiu – CFR Cluj), trebuia scos din arbitraj de atunci.
Angelescu: Aici suntem de acord“, a fost dialogul dintre cei doi redat de orangesport.ro.
