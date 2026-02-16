Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: "Rezultatele trebuie să se decidă pe teren" - Antena Sport

În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR.

După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura de la 11 metri. Partida s-a încheiat astfel cu victoria celor de la CFR Cluj, cu 1-0.

Preşedintele celor de la Hermannstadt, Daniel Niculae, crede că penalty-ul a fost anulat eronat.

“Eu zic că a fost penalty. Se foloseşte de braţe. Dacă ni se anulează câte un penalty în minutul 90 nu ştiu unde ajungem?

Cred că am avut şi noi momente bune, dar când ţi se anulează un penaly?! Conta jumătatea asta de punct pentru noi. Noi am suferit multe înfrângeri şi crede că o victorie sau un egal cu CFR ne-ar fi dat încredere. Nu am înţeles de ce nu ni s-a dat penalty. Nu este normal! Lucrurile trebuie să se decidă pe teren, doar pe teren, nu după decizii luate la VAR”, a răbufnit Niculae.