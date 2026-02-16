Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Reveniri la FCSB
Mihai Stoica a anunţat că Tănase şi Thiam vor reveni la meciul cu Metaloglobus, după ce vor petrece câteva zile la “vraciul” Marijana, la Belgrad. Ambii jucători s-au accidentat la meciul de Cupă cu Craiova.
2. Dinamo forţează
Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş. “Câinii” au nevoie de un vârf, iar atacantul de 29 de ani e liber de contract încă din septembrie. El nu a mai jucat un meci oficial de pe 1 iunie.
3. Calcule roş-albastre
Pe AS.ro vezi ce şanse mai are FCSB de a prinde play-off-ul. Campioana României a pierdut la Craiova, iar situaţia din clasament s-a complicat.
4. Cursă de excepţie la JO
Mihai Cristian Tentea şi George Iordache se află pe locul 5 după primele 2 manşe în proba de bob-2 masculi. Cei doi români au reuşit o manşă secundă de excepţie şi se află într-o poziţie excelentă înaintea luptei pentru medalii de marţi.
5. NBA All Star Game 2026
Anthony Edwards a fost desemnat MVP în NBA All Star Game 2026. Vedeta celor de la Minnesota a primit trofeul “Kobe Bryant”, după ce echipa USA Stars a câştigat competiţia.

