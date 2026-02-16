Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Reveniri la FCSB

Mihai Stoica a anunţat că Tănase şi Thiam vor reveni la meciul cu Metaloglobus, după ce vor petrece câteva zile la “vraciul” Marijana, la Belgrad. Ambii jucători s-au accidentat la meciul de Cupă cu Craiova.

2. Dinamo forţează

Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş. “Câinii” au nevoie de un vârf, iar atacantul de 29 de ani e liber de contract încă din septembrie. El nu a mai jucat un meci oficial de pe 1 iunie.