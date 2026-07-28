Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
FIFA a publicat recordurile Mondialului transmis de Antena 1. Nu au fost deloc puține: un senegalez a prins cel mai tare șut, iar Mbappe a egalat viteza lui Bolt.
FIFA a publicat recordurile Mondialului transmis de Antena 1. Nu au fost deloc puține: un senegalez a prins cel mai tare șut, iar Mbappe a egalat viteza lui Bolt.
Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilorJurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
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