Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
Video

Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor

FIFA a publicat recordurile Mondialului transmis de Antena 1. Nu au fost deloc puține: un senegalez a prins cel mai tare șut, iar Mbappe a egalat viteza lui Bolt.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor

Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor

Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor

Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor

Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor
Jurnal Antena Sport | Răbdare, răbdare, răbdare

Jurnal Antena Sport | Răbdare, răbdare, răbdare

Jurnal Antena Sport | Răbdare, răbdare, răbdare
Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta

Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta

Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta