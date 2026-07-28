LPF a anunţat programul etapei a 4-a. Când se joacă CFR Cluj – Universitatea Cluj

LPF a anunţat, marţi, programul etapei a 4-a a Superligii, derbiul Clujului, dintre CFR şi Universitatea, fiind programat la 10 august.
Vineri, 7 august
Ora 18.30 Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi
Ora 21.30 UTA Arad – FC Rapid
Sâmbătă, 8 august
Ora 18.30 Farul Constanţa – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21.30 Universitatea Craiova – FC Argeş
NOTĂ. Partida poate fi reprogramată duminică, 9 august, ora 18.30, în funcţie de parcursul Universităţii Craiova în competiţiile europene intercluburi.
Duminică, 9 august
Ora 18.30 Dinamo – FC Voluntari
NOTĂ. Partida poate fi reprogramată sâmbătă, 8 august, ora 21.30, în funcţie de parcursul Universităţii Craiova în competiţiile europene intercluburi.
Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB
Luni, 10 august
Ora 18.30 FC Botoşani – Corvinul Hunedoara
Ora 21.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj
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