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LPF a anunţat programul etapei a 4-a. Când se joacă CFR Cluj – Universitatea Cluj

Radu Constantin Publicat: 28 iulie 2026, 21:33

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LPF a anunţat programul etapei a 4-a. Când se joacă CFR Cluj – Universitatea Cluj

Alexandru Chipciu şi Nicuşor Bancu, înaintea unui meci dintre Universitatea Craiova şi U Cluj/ Sport Pictures

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LPF a anunţat, marţi, programul etapei a 4-a a Superligii, derbiul Clujului, dintre CFR şi Universitatea, fiind programat la 10 august.

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Vineri, 7 august

Ora 18.30 Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi

Ora 21.30 UTA Arad – FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

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Ora 18.30 Farul Constanţa – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Universitatea Craiova – FC Argeş

NOTĂ. Partida poate fi reprogramată duminică, 9 august, ora 18.30, în funcţie de parcursul Universităţii Craiova în competiţiile europene intercluburi.

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Duminică, 9 august

Ora 18.30 Dinamo – FC Voluntari

NOTĂ. Partida poate fi reprogramată sâmbătă, 8 august, ora 21.30, în funcţie de parcursul Universităţii Craiova în competiţiile europene intercluburi.

Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB

Luni, 10 august

Ora 18.30 FC Botoşani – Corvinul Hunedoara

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

 

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