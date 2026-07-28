LPF a anunţat programul etapei a 4-a. Când se joacă CFR Cluj – Universitatea Cluj

1

Foto Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”

2

Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători”

3

Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei

4

Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu

5

Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1

6

A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială