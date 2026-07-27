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Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 22:42

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Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu / Sport Pictures

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Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a anunţat că roş-albii sunt foarte aproape să transfere un nou jucător.

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„Câinii” au oferit o surpriză uriaşă după ce au învins campioana Universitatea Craiova cu un scor halucinant: 5-1. Oltenii şi-au menajat, în mare măsură, titularii, având în vedere că au returul cu Levski Sofia miercuri, de la 20:30, iar „câinii” au profitat şi i-au „spulberat”.

Andrei Nicolescu: „Suntem aproape de a semna un jucător înainte de meciul cu Galaţi”

Dinamo are 3 puncte după primele două etape, „câinii” fiind învinşi surprinzător de Petrolul la debutul în noul sezon, cu 1-0.

Nicolescu a spus că noul transfer al „câinilor” ar putea fi rezolvat înainte de meciul lui Dinamo cu Oţelul. Oţelul – Dinamo e vineri, de la 21:30.

„(n.r. Sunteţi aproape de a mai semna un jucător înainte de meciul cu Galaţi?) Da! Există perspectiva asta!”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

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„Toţi ziceau că Dinamo nu are bancă, Craiova are, astea sunt teorii care nu se validează, pe zona lungă, medie fac diferenţa, dar dacă ai doar 7 jucători rezerve, de nivelul titularului şi restul tineri, nu înseamnă că nu ai echipă, nu înseamnă că nu poţi face un meci bun. Era important să câştigăm, am spus asta, jucătorii să înţeleagă, să aibă mai multă încredere în sistemul în care evoluează acum.

O să spun o chestie care nu ştiu cât… Cel mai mult m-a bucurat că cei care au fost pe bancă şi n-au apucat să joace s-au ofticat atât de tare încât săptămâna asta o să tragă foarte, foarte tare la antrenamente.

Eu mă aştept la cei care se aşteptau să joace şi n-au apucat ca săptămâna asta să arate că sunt capabili să le ia locul celor care au jucat”, a mai spus preşedintele lui Dinamo, pentru sursa citată.

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