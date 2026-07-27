Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a anunţat că roş-albii sunt foarte aproape să transfere un nou jucător.

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„Câinii” au oferit o surpriză uriaşă după ce au învins campioana Universitatea Craiova cu un scor halucinant: 5-1. Oltenii şi-au menajat, în mare măsură, titularii, având în vedere că au returul cu Levski Sofia miercuri, de la 20:30, iar „câinii” au profitat şi i-au „spulberat”.

Andrei Nicolescu: „Suntem aproape de a semna un jucător înainte de meciul cu Galaţi”

Dinamo are 3 puncte după primele două etape, „câinii” fiind învinşi surprinzător de Petrolul la debutul în noul sezon, cu 1-0.

Nicolescu a spus că noul transfer al „câinilor” ar putea fi rezolvat înainte de meciul lui Dinamo cu Oţelul. Oţelul – Dinamo e vineri, de la 21:30.

„(n.r. Sunteţi aproape de a mai semna un jucător înainte de meciul cu Galaţi?) Da! Există perspectiva asta!”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.