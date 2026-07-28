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Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor

Oltenii iau cu asalt ”Oblemenco”! Va fi sold-out la bătălia pentru turul trei preliminar Champions League. Până acum s-au dat peste 25.000 de bilete.

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Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor

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