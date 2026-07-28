Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor
Oltenii iau cu asalt ”Oblemenco”! Va fi sold-out la bătălia pentru turul trei preliminar Champions League. Până acum s-au dat peste 25.000 de bilete.
Oltenii iau cu asalt ”Oblemenco”! Va fi sold-out la bătălia pentru turul trei preliminar Champions League. Până acum s-au dat peste 25.000 de bilete.
Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga CampionilorJurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor
Jurnal Antena Sport | Răbdare, răbdare, răbdareJurnal Antena Sport | Răbdare, răbdare, răbdare
Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în ItaliaJurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreaptaJurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru RomâniaJurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România