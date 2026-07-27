Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1

Patronul grupării din Liga 1 a vorbit deschis despre problemele pe care echipa sa le are şi a avut o părere critică cu privire la jucătorul care a evoluat în ultimii ani la formaţia sa.

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Laszlo Dioszegi nu s-a ferit şi a fost sincer în momentul în care a vorbit despre situaţia lui Roland Niczuly, cel care nu vrea să-şi rezilieze contractul de mai bine de un an.

Jucătorul care refuză să plece de la formaţia din Liga 1

Venirea lui Ovidiu Burcă la Sepsi Sfântu Gheorghe a însemnat finalul şanselor pe care Roland Niczuly le-a primit din partea conducătorilor echipei de a mai evolua, iar jucătorul refuză de atunci să-şi rezilieze contractul, situaţia care îl nemulţumeşte pe patronul echipei din Covasna.

„Ce am mai făcut cu Roland Niczuly? Nimic! Nu dorește să rezilieze contractul cu Sepsi și preferă să primească salariul pe degeaba de peste un an de zile. Îi place să stea în aceeași situație de mai bine de un an. Trist este că după el s-au luat si alți jucători, avem vreo cinci – șase care nu doresc să rezilieze contractele pe cale amiabilă, deși li s-a spus în față că antrenorul nu mai vrea să se bazeze pe ei și nu vor mai intra în calculele sale.

Unul dintre acești jucători este fundașul central Tamm, cel care l-a avut și Gigi Becali la FCSB. E și un olandez pe lista asta. Attila Hadnagy se tot chinuie să rezilieze cu ei de câteva luni, dar nu doresc să plece”, a spus Laszlo Dioszegi.