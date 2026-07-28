Cine e puștiul din cauza căruia Steaua riscă să joace cu juniorii: a ajuns în Kosovo!

Steaua se află într-o situație complicată, cu doar câteva zile înaintea debutului în Liga a 2-a. Fără drept de promovare în noul sezon, „militarii” vor porni stagiunea duminică, de la orele 16, în fața celor de la CSM Slatina.
Doar că, așa cum a detaliat Antena Sport, Steaua ar putea evolua în acel meci doar cu juniorii și fără ca antrenorul principal, Daniel Oprița, și staff-ul lui să poată lua loc pe bancă! Echipa din Ghencea are o interdicție la transferuri, valabilă încă din 20 mai, pentru că nu a plătit grila unui fost junior de la Academie, David-Andrei Leon, așa cum a anunțat în premieră GSP.
Jucătorii și antrenorii de la echipa de seniori au angajamente noi, semnate în această vară, așa că nu vor putea să fie prezenți la meciul cu Slatina, dacă situația nu se soluționează în următoarele zile.
David-Andrei Leon, crescut în Germania, ultima oară la Progresul Fundulea
Acum în vârstă de 20 de ani, Leon s-a aflat în lotul Academiei de la Steaua în sezonul 2024/2025. Născut la București, s-a format în Germania, la TSV München-Milbertshofen și apoi la FC Ismaning, clubul satelit al celor de la Augsburg.
David-Andrei Leon este fundaș stânga și, deși inițial s-a zvonit că a renunțat la fotbal, continuă să joace și în ziua de azi. În 2025, a fost legitimat la Progresul Fundulea, apoi s-a pregătit cu Progresul Mogoșoaia, iar în următoarele zile ar urma să semneze un contract cu o echipă din Kosovo, potrivit surselor Antena Sport.
În 2024, David-Andrei Leon ar fi fost cerut în mod expres de către Steaua, fiind considerat, cel puțin oficial, un tânăr de perspectivă.
Cum a ajuns la Steaua: „Se știu persoanele care au făcut transferul!”
Totuși, din sursele Antena Sport, tânărul nu s-ar fi ridicat la nivelul exigențelor din Ghencea, ba chiar ar fi beneficiat de „intervenții de sus” pentru a fi legitimat.
Steaua ar avea acum de plătit circa 45.000 de euro pentru grila lui Leon, o sumă foarte mare în contextul bugetului din acest an. Când a ajuns la Steaua, tânărul Leon ar fi avut o parte dintre aceste grile plătite de părinții lui.
O sursă apropiată Stelei a spus, pentru Antena Sport: „Se știu persoanele care au făcut transferul. Colonelul Dragoș Barbu, un jurist al clubului, domnul comandant Bichir… Se știu ei care sunt. Să vedem cine plătește, ar trebui să plătească cine a greșit. Conducătorii clubului știau situația de două luni, dar au plecat în concedii fără să rezolve înainte.”
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