Cine e puștiul din cauza căruia Steaua riscă să joace cu juniorii: a ajuns în Kosovo!

Steaua se află într-o situație complicată, cu doar câteva zile înaintea debutului în Liga a 2-a. Fără drept de promovare în noul sezon, „militarii” vor porni stagiunea duminică, de la orele 16, în fața celor de la CSM Slatina.

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Doar că, așa cum a detaliat Antena Sport , Steaua ar putea evolua în acel meci doar cu juniorii și fără ca antrenorul principal, Daniel Oprița, și staff-ul lui să poată lua loc pe bancă! Echipa din Ghencea are o interdicție la transferuri, valabilă încă din 20 mai, pentru că nu a plătit grila unui fost junior de la Academie, David-Andrei Leon, așa cum a anunțat în premieră GSP .

Jucătorii și antrenorii de la echipa de seniori au angajamente noi, semnate în această vară, așa că nu vor putea să fie prezenți la meciul cu Slatina, dacă situația nu se soluționează în următoarele zile.

David-Andrei Leon, crescut în Germania, ultima oară la Progresul Fundulea

Acum în vârstă de 20 de ani, Leon s-a aflat în lotul Academiei de la Steaua în sezonul 2024/2025. Născut la București, s-a format în Germania, la TSV München-Milbertshofen și apoi la FC Ismaning, clubul satelit al celor de la Augsburg.