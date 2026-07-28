Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Europa League, dacă nu trece de Levski

Universitatea Craiova pare să aibă parte de un adversar facil în Liga Europa, dacă nu trece de Levski. Oltenii trebuie să întoarcă scorul după 0-1 cu Levski în Bulgaria în manșa tur a turului doi preliminar UEFA Champions League, altfel vor merge în a doua competiţie europeană ca importantă.
Miercuri, 29 iulie, de la 20:30, Universitatea Craiova află în urma meciului direct cu Levski în ce competiţie europeană va continua. Dacă nu trec de Levski, oltenii au aflat deja următorul adversar din Liga Europa.
Universitatea Craiova va întâlni KuPS Kuopio, din Finlanda. Adversarul pare unul accesibil, în contextul în care tot lotul echipei este evaluat la 6,3 milioane de euro pe transfermarkt.
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