„Asta vrea Gigi” Mihai Stoica a dat detalii despre atacantul dorit de Becali la FCSB!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a spus ce tip de atacant îşi doreşte patronul roş-albaştrilor, Gigi Becali (68 de ani).
Becali anunţa anterior că va veni un atacant la FCSB 100%. Pista Denis Drăguş (27 de ani) rămâne în stand-by. Mai mult, Drăguş ar părea că vrea să îl impresioneze pe antrenorul lui Trabzonspor şi să rămână la formaţia turcă.
Mihai Stoica a spus care e profilul de atacant pe care îl caută Gigi Becali
Mihai Stoica a precizat că tipul de atacant care îi place lui Gigi Becali este Denis Alibec. Alibec a fost de două ori la FCSB, iar de fiecare dată aventura lui la formaţia patronată de Gigi Becali nu a fost una de bun augur pentru el.
„Asta vrea Gigi. Profilul atacantului care i-a plăcut cel mai mult lui Gigi era Alibec.
Nu îi plăcea Compagno, care marca, dar îi plăcea Alibec. Nu îi plăcea Gnohere, îi plăcea Alibec.
Vrea un atacant care atunci când se întoarce cu faţa la poartă să şi dribleze”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou, Luca Stancu şi Dylan Batubinsika sunt transferurile pe care FCSB le-a făcut în această vară, niciunul dintre aceşti jucători nefiind vârf de atac.
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