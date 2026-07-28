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„Asta vrea Gigi” Mihai Stoica a dat detalii despre atacantul dorit de Becali la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 21:44

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„Asta vrea Gigi Mihai Stoica a dat detalii despre atacantul dorit de Becali la FCSB!

Mihai Stoica şi Gigi Becali, la un meci / Hepta

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Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a spus ce tip de atacant îşi doreşte patronul roş-albaştrilor, Gigi Becali (68 de ani).

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Becali anunţa anterior că va veni un atacant la FCSB 100%. Pista Denis Drăguş (27 de ani) rămâne în stand-by. Mai mult, Drăguş ar părea că vrea să îl impresioneze pe antrenorul lui Trabzonspor şi să rămână la formaţia turcă.

Mihai Stoica a spus care e profilul de atacant pe care îl caută Gigi Becali

Mihai Stoica a precizat că tipul de atacant care îi place lui Gigi Becali este Denis Alibec. Alibec a fost de două ori la FCSB, iar de fiecare dată aventura lui la formaţia patronată de Gigi Becali nu a fost una de bun augur pentru el.

„Asta vrea Gigi. Profilul atacantului care i-a plăcut cel mai mult lui Gigi era Alibec.

Nu îi plăcea Compagno, care marca, dar îi plăcea Alibec. Nu îi plăcea Gnohere, îi plăcea Alibec.

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Vrea un atacant care atunci când se întoarce cu faţa la poartă să şi dribleze”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou, Luca Stancu şi Dylan Batubinsika sunt transferurile pe care FCSB le-a făcut în această vară, niciunul dintre aceşti jucători nefiind vârf de atac.

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