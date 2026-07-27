A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială

Vozinha este unul dintre jucătorii care au ieșit cel mai mult în evidență la Campionatul Mondial de fotbal. Portarul care a crescut fantastic pe social media după evoluțiile de la Mondialul american a prins contractul carierei la vârsta de 40 de ani.
Cel care i-a scos peri albi lui Lionel Messi și care a închis poarta în fața campioanei mondiale Spania a fost prezentat oficial de către cei de la Colo-Colo.
Vozinha a fost prezentat oficial la Colo-Colo
Vozinha este unul dintre starurile care au cucerit inimile fanilor la Campionatul Mondial. Portarul selecționatei din Capul Verde a prins un super-transfer după turneul final, fiind luat de Colo-Colo.
Nu doar că a fost prezentat ca un mare fotbalist, ba mai mult, portarul ajuns la 40 de ani va primi un salariu de trei ori mai mare față de Chaves, unde a evoluat până înainte de Mondialul American.
De la 9.000 de dolari pe lună, Vozinha a ajuns acum să câștige 25.000 de dolari. La prezentarea oficială, acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a semnat contractul.
🚨Vozinha has almost tripled his club salary since the 2026 World Cup
The keeper was earning $9k per month at Chaves. Colo Colo is paying him $25k per month. pic.twitter.com/Jp0mKD6yj2
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 27, 2026
LÁGRIMAS DE VOZINHA POR SU MEJOR CONTRATO
A los 40 años, Vozinha pasó de ser la gran historia del Mundial 2026 a firmar el mejor y último contrato de su carrera:
🔥 El portero de Cabo Verde ganará 11 veces más que en su anterior club, el Chaves de Portugal: 900 mil pesos… pic.twitter.com/MSJf1i1uFZ
— Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) July 27, 2026
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