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A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială

Daniel Işvanca Publicat: 27 iulie 2026, 17:49

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A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială

Vozinha / X

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Vozinha este unul dintre jucătorii care au ieșit cel mai mult în evidență la Campionatul Mondial de fotbal. Portarul care a crescut fantastic pe social media după evoluțiile de la Mondialul american a prins contractul carierei la vârsta de 40 de ani.

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Cel care i-a scos peri albi lui Lionel Messi și care a închis poarta în fața campioanei mondiale Spania a fost prezentat oficial de către cei de la Colo-Colo.

Vozinha a fost prezentat oficial la Colo-Colo

Vozinha este unul dintre starurile care au cucerit inimile fanilor la Campionatul Mondial. Portarul selecționatei din Capul Verde a prins un super-transfer după turneul final, fiind luat de Colo-Colo.

Nu doar că a fost prezentat ca un mare fotbalist, ba mai mult, portarul ajuns la 40 de ani va primi un salariu de trei ori mai mare față de Chaves, unde a evoluat până înainte de Mondialul American.

De la 9.000 de dolari pe lună, Vozinha a ajuns acum să câștige 25.000 de dolari. La prezentarea oficială, acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a semnat contractul.

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