Jurnal Antena Sport | Moruţan, aşteptat la Rapid - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Moruţan, aşteptat la Rapid
Moruţan e aşteptat cu braţele deschise la Rapid. Şucu nici n-ar trebui să plătească pentru transfer. Şi Becali l-a vrut pe Moruţan, înapoi la FCSB.
Moruţan e aşteptat cu braţele deschise la Rapid. Şucu nici n-ar trebui să plătească pentru transfer. Şi Becali l-a vrut pe Moruţan, înapoi la FCSB.
Jurnal Antena Sport | Oltenii se plâng şi ei de frig înaintea meciului ce îi poate readuce pe primul locJurnal Antena Sport | Oltenii se plâng şi ei de frig înaintea meciului ce îi poate readuce pe primul loc
Jurnal Antena Sport | David Popovici, asaltat de fani la OtopeniJurnal Antena Sport | David Popovici, asaltat de fani la Otopeni
Jurnal Antena Sport | Moruţan, aşteptat la RapidJurnal Antena Sport | Moruţan, aşteptat la Rapid
Benfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilăBenfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă
Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-offJurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off