Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid
Moruţan e aşteptat în Giuleşti să semneze contractul şi va fi cel mai bine plătit de la Rapid! O jumătate de milion de euro pe an! Deocamdată, fotbalistul se lasă aşteptat.
Moruţan e aşteptat în Giuleşti să semneze contractul şi va fi cel mai bine plătit de la Rapid! O jumătate de milion de euro pe an! Deocamdată, fotbalistul se lasă aşteptat.
Jurnal Antena Sport | Aproape de a semna în China, Băluţă i-a premiat pe campionii olteni de la minifotbalJurnal Antena Sport | Aproape de a semna în China, Băluţă i-a premiat pe campionii olteni de la minifotbal
Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în GiuleştiJurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în Giuleşti
Jurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSBJurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB
Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de RapidJurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie