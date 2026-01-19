Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid

Moruţan e aşteptat în Giuleşti să semneze contractul şi va fi cel mai bine plătit de la Rapid! O jumătate de milion de euro pe an! Deocamdată, fotbalistul se lasă aşteptat.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în Giuleşti

Jurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB

Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie

21:53
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii au făcut show şi au revenit pe primul loc!
21:51
Adrian Ilie laudă transferul pregătit de Dan Șucu la Rapid: “De multă vreme…”
21:48
Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi
21:43
VideoJurnal Antena Sport | Aproape de a semna în China, Băluţă i-a premiat pe campionii olteni de la minifotbal
21:19
Roberto Mancini, umilit de Cosmin Contra în Cupa Qatarului
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în Giuleşti
