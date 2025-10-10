Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci, cadou uriaş către Sabrina Voinea - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci, cadou uriaş către Sabrina Voinea
Înainte să plece la Mondialul de gimnastică, Sabrina Voinea a avut parte de o surpriză uriaşă. Nadia a venit s-o încurajeze. Şi i-a oferit şi un cadou, care să-i poarte noroc.
Înainte să plece la Mondialul de gimnastică, Sabrina Voinea a avut parte de o surpriză uriaşă. Nadia a venit s-o încurajeze. Şi i-a oferit şi un cadou, care să-i poarte noroc.
Jurnal Antena Sport | Dinamo, amical aniversar în MacedoniaJurnal Antena Sport | Dinamo, amical aniversar în Macedonia
Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci, cadou uriaş către Sabrina VoineaJurnal Antena Sport | Nadia Comăneci, cadou uriaş către Sabrina Voinea
Jurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tariJurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tari
Jurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea plecaJurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea pleca
Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena FanilorRomânii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor