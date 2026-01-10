Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron - Antena Sport

Închide meniul
Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron

Alex Masgras Publicat: 10 ianuarie 2026, 10:46

Comentarii

LeBron James şi Giannis Antetokounmpo / Profimedia

Două acţiuni defensive uriaşe pe final ale lui Giannis Antetokounmpo, cel mai bun apărător al ligii în urmă cu şase sezoane, au decis meciul de la Crypto.com Arena, acesta reuşind un capac şi apoi o minge scoasă din dribling pe două atacuri consecutive ale lui LeBron James.

LeBron a fost cel mai bun marcator al jocului şi a “flirtat” primul lui “triple-double” în actualul sezon, terminând cu 26 de puncte, 10 pase decisive şi 9 recuperări.

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101

Luka Doncic a avut 24 puncte, 9 pase decisive şi 9 recuperări, dar a fost eliminat pe şase greşeli personale în urma unui fault făcut pe o aruncare de trei a lui Kevin Porter Jr. în ultimul minut de joc, la scor egal. A fost abia a treia oară în întreaga carieră cand Doncic a fost eliminat şi prima oara din octombrie 2022.

La Bucks, Antetokoumpo a avut 21 puncte, însă cel mai bun marcator al oaspeţilor a fost Kevin Porter, cu 22 de puncte.

Milwaukee se apropie la jumătate de meci de locul 10 în Est, poziţie pe care este Chicago, în timp ce Lakers sunt pe 5 în Vest, la un meci în spatele lui Denver şi Minnesota şi jumatate peste Houston.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 02:30, va avea loc meciul dintre Los Angeles Clippers – Detroit Pistons

